Nastavljaju se 'bockanja' u Formuli 1: Evo što šef Mercedesa zamjera Ferrariju

U trenutku kada se Mercedes i Ferrari bore za nadmoć na stazi traje i velika prepirka između ključnih ljudi ovih dvaju timova - Tota Wolffa iz Mercedesa i Freda Vasseura iz Ferrarija.

Sve je krenulo kada je Wolff nakon Velike nagrade Austrije proteklog vikenda izjavio kako je iznenađen da Ferrari može donositi tako velike nadogradnje bolida na način na koji to radi, ističući da "jednostavno nemamo dovoljno prostora unutar ograničenja budžeta".

Na taj je komentar promptno odgovorio šef Ferrarija Fred Vasseur, koji je rekao:

“Mislim da je to prilično ironično budući da dolazi od Tota i Mercedesa. Kad Red Bull razvija ili kad Mercedes razvija, onda su genijalci, a kad mi razvijamo, onda varamo. Mislim da se oko toga treba malo smiriti, nismo donijeli više promjena nego Red Bull ili neka druga momčad.”

Iako je Vasseur dodao da je “bolje bilo izbjeći razgovor” kada je upitan je li razgovarao s Wolffom o njegovim komentarima, šef Ferrarija je sugerirao da je najbolje rješenje dovoditi nadogradnje što ranije tijekom sezone.

“Mislim da što više performansi možete donijeti na početku, to i radimo jer smo svi u istoj situaciji. Ako možemo nešto popraviti na početku, to i radimo”, rekao je Vasseur.

Ubrzo potom stiglo je i pojašnjenje samog Wolffa.

"Fred je vrlo emotivan. Da je pročitao moje komentare, a ne samo naslov, vidio bi da je ono što sam rekao bilo samo opažanje. Bit će zanimljivo vidjeti koliko nadogradnji momčad može uvesti do kraja sezone. Ali svi smo emotivni i strastveno želimo uspjeh svojih momčadi, tako da nemam problema s tim", rekao je Wolff, koji je nadodao:

"Znam da su moji komentari pogrešno shvaćeni, a kada kažem nešto za što želim da bude shvaćeno na određeni način, onda ću to i jasno reći", zaključio je šef Mercedesa.