Pogledajte najzanimljivije trenutke uzbudljivih kvalifikacija u Silverstoneu

Mladi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s pole positiona u nedjelju na Velikoj nagradi Velike Britanije nakon što je postavio najbrži krug u kvalifikacijama u Silverstoneu.

Antonelli (19), završio je ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka, koji je bio drugi sa 175 tisućinki sekunde zaostatka, i Britanca Lewisa Hamiltona, sedmerostrukog svjetskog prvaka, koji će se utrkivati ​​na domaćem tlu na legendarnoj stazi Silverstone.

Prvi dio kvalifikacija (Q1) odmah je postavio visok tempo uzbuđenja. Prvo je George Russell u Mercedesu imao nesvakidašnji incident u zavoju Luffield, gdje je blokirao kotače, proklizao kroz šljunak i lagano udario prednjim krilom u ogradu. "Ovakvo blokiranje kotača na ovom mjestu nikada mi se u karijeri nije dogodilo", zbunjeno je poručio timu. Ipak, Britanac je pokazao iznimnu prisebnost i uspio vratiti oštećeni bolid u boks, gdje su mu mehaničari omogućili nastavak borbe.

Nedugo zatim, s osam minuta do kraja sesije, vozač Alpinea, Franco Colapinto, pri velikoj je brzini izgubio kontrolu nad stražnjim krajem bolida, izvrtio se i udario u barijeru. Iako je uspio pokrenuti bolid, oštećenja su bila prevelika te mu je tim naredio da se zaustavi pokraj staze. To je izazvalo crvenu zastavu i prekid kvalifikacija. Za Colapinta, koji vozi pod ogromnim pritiskom i čija je budućnost u momčadi neizvjesna, ovo je bio još jedan težak udarac. Njegov timski kolega Pierre Gasly, s druge strane, ponovno je pokazao što je moguće u tom bolidu, probivši se u Q3 po sedmi put ove sezone.

Problemi za svjetskog prvaka

Nakon što je staza očišćena, ni drugi dio (Q2) nije prošao bez tehničkih poteškoća za favorite. Aktualni svjetski prvak Max Verstappen, iako je rutinski postavio vrijeme dovoljno za prolazak u završnu rundu, nije bio nimalo zadovoljan ponašanjem svog Red Bulla. Tijekom svojih brzih krugova, Nizozemac se putem timskog radija nekoliko puta požalio na pogonsku jedinicu. "Motor jednostavno ne reagira normalno", jasno je poručio svom inženjeru, otkrivajući da se i naizgled dominantni prvak bori s neočekivanim problemima. Njegove pritužbe unijele su dozu neizvjesnosti uoči finalne borbe za startne pozicije. U međuvremenu, borba za ulazak među deset najboljih bila je žestoka do posljednjih sekundi.

Neočekivani rasplet i hrabra strategija Mercedesa

Završni dio kvalifikacija donio je nevjerojatan rasplet. Mladi vozač Mercedesa, Kimi Antonelli, odvozio je fenomenalan krug i s vremenom 1:28.111 osigurao svoju petu pole poziciju ove sezone, ostavivši iza sebe moćni Ferrarijev dvojac. Charles Leclerc kasnio je za Talijanom i startat će drugi, dok će mu društvo u drugom redu praviti timski kolega Lewis Hamilton. Posebno je zanimljiva bila Mercedesova strategija. Tim je odlučio poslati Antonellija prvog na stazu u posljednjem, odlučujućem pokušaju, što je iznenadilo i samog vozača. "Zašto sam ja prvi?" pitao je preko radija, na što mu je tim objasnio kako su željeli "preduhitriti kasnije izlaske" konkurencije.

Iako je priznao da ne voli izlaziti prvi, Antonelli je pokazao nevjerojatnu zrelost i brzinu. Potpuni oporavak Mercedesa potvrdio je i George Russell, koji je nakon incidenta u Q1 završio kao četvrti. S druge strane, Red Bull je doživio iznenađujući poraz: Verstappen je završio tek kao sedmi, a nadmašio ga je i timski kolega Isack Hadjar na petom mjestu.

Najbolje trenutke kvalifikacija pogledajte OVDJE.