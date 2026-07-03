Evo gdje i kada gledati VN Velike Britanije

OKTANSKI SPEKTAKL /

U kvalifikacijama za sprint utrku Velike nagrade Velike Britanije slavio je Britanac Lewis Hamilton. To znači da će upravo on u subotu 4. srpnja u 13 sati krenuti s pole positiona. Potom od 17 sati kreću kvalifikacije za glavnu utrku VN Velike Britanije koja će se voziti u nedjelju od 16 sati.

Subotnji program moći ćete pratiti na RTL-u 2, dok će nedjeljni biti na glavnom kanalu RTL-a. Sat vremena prije glavne utrke VN Velike Britanije, također na RTL-u, moći ćete gledati emisiju "Formula 1 na RTL-u". Osim na RTL-u cijeli program moći ćete pratiti i putem platforme VOYO.