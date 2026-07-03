'Meet for speed' stigao u Hrvatsku! Grobnik ugostio velikane, počeo je oktanski spektakl!

TRI DANA LUDE VOŽNJE /

Niko Pulić, Loris Majcan, Miroslav Zrnčević... Dovoljno je čuti samo neka od imena da se zna da smo na spektaklu koji se ne zaboravlja..

Spojilo ih je što drugo nego - brzina. Meet For Speed prvi put je u Hrvatskoj. Bit će to tri dana turiranja i lude vožnje impresivnijih automobila na Grobniku.

"Teško je doć do Grobnika i termina, a uspjet ćemo učinit sigurno tridesetak, 40 krugova. Pa naravno svaki krug je dobrodošao. A gdje ću bit ako neću bit ovdje", kazao je Niko Pulić, europski prvak u brdskim utrkama. Više doznajte u prilogu Ide Balen.