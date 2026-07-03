'Meet for speed' stigao u Hrvatsku! Grobnik ugostio velikane, počeo je oktanski spektakl!

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Potres u Njemačkoj reprezentaciji: Nagelsmann odstupio
Niko Pulić, Loris Majcan, Miroslav Zrnčević... Dovoljno je čuti samo neka od imena da se zna da smo na spektaklu koji se ne zaboravlja..
Spojilo ih je što drugo nego - brzina. Meet For Speed prvi put je u Hrvatskoj. Bit će to tri dana turiranja i lude vožnje impresivnijih automobila na Grobniku.
"Teško je doć do Grobnika i termina, a uspjet ćemo učinit sigurno tridesetak, 40 krugova. Pa naravno svaki krug je dobrodošao. A gdje ću bit ako neću bit ovdje", kazao je Niko Pulić, europski prvak u brdskim utrkama. Više doznajte u prilogu Ide Balen.