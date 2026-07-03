Oglasili se iz HNS-a: 'Ako lopta ima senzor zašto su uopće zvali suca na pregled?'

Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon dramatične i iscrpljujuće utakmice s Portugalom, pakira kofere i večeras po našem vremenu kreće iz Toronta prema Zagrebu.

Dolazak Vatrenih u Zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se sutra oko 14 sati, no izbornik Zlatko Dalić i njegovi izabranici danas neće davati izjave za medije. Kako je potvrdio glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, igračima je osiguran mir u hotelu kako bi se odmorili prije dugog puta. Ipak, pojavile su se i neslužbene informacije kako bi čarter let mogao kasniti, stoga bi se i vrijeme dolaska moglo pomaknuti.

Atmosfera nakon ispadanja s prvenstva bila je nabijena emocijama. Reporterka Ivana Ivanda Rožić, koja je utakmicu pratila s navijačima u Kanadi, opisala je susret kao "zaista infarktnu utakmicu". Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, tuga i ponos ispreplitali su se na licima brojnih hrvatskih navijača.

"Moj kolega i ja izašli smo sa stadiona među brdo portugalskih navijača koji su pjevali 'Cristiano, Ronaldo i Portugal'. Na neki način su se naslađivali", prepričala je Rožić.

"Razgovarali smo s bezbroj hrvatskih navijača koji nisu krili svoju tugu i razočaranje. Bili su tužni, ali ponosni na hrvatsku reprezentaciju i poručili su kako će biti uz njih i kad gube i kad pobjeđuju".

Posebno je istaknula nevjerojatnu atmosferu na stadionu, gdje su tisuće Hrvata pjesmom bodrile Vatrene do samog kraja. "Taj osjećaj biti na terenu kada su oni svi pjevali hrvatske pjesme zaista je bilo posebno", zaključila je.

Sumnja u VAR i sudačke odluke

Osim tuge zbog poraza, u zraku je ostao i osjećaj nepravde zbog kontroverznih sudačkih odluka. Nenad Črnko, predsjednik Komisije za profesionalni nogomet pri HNS-u, izrazio je otvorenu sumnju u korištenje VAR tehnologije kod poništenog pogotka Hrvatske.

"Nažalost, dogodile su se određene situacije. Meni osobno još uvijek nije jasno, ukoliko oni komentiraju da lopta ima senzor, zašto je sudac uopće zvan na pregled? Mogli su samo reći da je bio dodir i poništiti gol", istaknuo je Črnko, postavljajući ključno pitanje koje muči mnoge. "S druge strane, ako su ga već zvali na pregled, zašto su mu pokazali krivu kameru? Puno, puno nedoumica ima u ovom trenutku".

Unatoč gorkom okusu poraza i sumnjama u suđenje, Črnko je naglasio ono najvažnije - neizmjerni ponos na sve što je reprezentacija pokazala.

"S jedne strane smo žalosni i tužni, ali s druge strane smo ponosni na sve ono što smo zapravo pružili, ne samo hrvatskom narodu i domovini, nego i našoj dijaspori koje je stvarno bilo puno ovdje", poručio je Črnko.