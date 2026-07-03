Drama s Portugalom slomila Hrvate: 'Nogomet je umro onog dana kad se rodio VAR'

Teško se jutros bilo probuditi nakon noćne igre živaca u Torontu. Hrvatska je u stresnoj završnici ispala sa Svjetskog prvenstva. Napeta utakmica protiv Portugala, koji je pobijedio rezultatom 2:1, zbog nekih će se sudačkih odluka komentirati još danima.

Čak tri poništena gola za Hrvatsku, od kojih jedan u sudačkoj nadoknadi, teško su proživljavali svi, i ispred malih ekrana, i na trgovima, gdje se u navijačkim zonama okupilo nikad više navijača od početka Svjetskog prvenstva.

Ispustiti pobjedu u trenutku kad smo bili uvjereni da ćemo novu šansu tražiti u produžecima nije lako palo igračima. "Suđenje je bilo jako loše za nas". poručio je izbornik Zlatko Dalić i u izjavi spomenuo "kraj jedne ere" u hrvatskom nogometu.

Što mislite o sudačkim odlukama na utakmici Hrvatska - Portugal?

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Što mislite o sudačkim odlukama na utakmici Hrvatska - Portugal?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili u komentarima na Facebook stranici Net.hr-a.

Dragica Žonta smatra da se u svemu izgubio sport. "Ovo je poput Eurosonga jer se unaprijed zna tko će pobijediti. Zato su postavili takve potkupljene suce i izmišljeni VAR da mogu manipulirati kako im je naređeno."

"Da je bilo obrnuto, ne bi se provjeravao niti nepostojeći penal niti to famozno zaleđe na kraju... Ali da, netko ove godine mora osvojiti tron, samo na takav način, nezasluženo kao i prije četiri godine, prokleto je to", ogorčena je Ksenija Svibovec Hršak.

I Ivana Ofenbeher slično razmišlja. "Smiješno... Nisu nam iz igre mogli ništa pa im je sudac poklonio sve... Legalna pljačka." "Nogomet je umro onog dana kad se rodio VAR", piše u komentaru Melita Krizmaniceva.

Miki Grgić smiruje tenzije. "Oštetili smo se sami, malo više sreće imao je protivnikov tim i zato idu dalje! Hrvatska je opet pokazala da smo među najboljim u svijetu."

"Hrvatska je oštećena uvođenjem Gvardiola, ničim drugim. Možda nije trebao biti jedanaesterac jer kontakta je bilo, ali baš za jedanaesterac nije. Preko Gvardiola smo primili na ovom turniru tri gola - najskuplji igrač Hrvatske potpuno nespreman i povrijeđen Dalićev izbor", kazao je Franjo Stojaković.

Maja Gudeljević duhovito zaključuje raspravu: "Najbolje da si ćelav."