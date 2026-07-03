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NAKON ISPADANJA SA SP-A /

Hrvatska više nema izbornika i zna se ime novog? Drama u HNS-u, procurili šokantni detalji

Hrvatska više nema izbornika i zna se ime novog? Drama u HNS-u, procurili šokantni detalji
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je tri medalje i postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti

3.7.2026.
16:31
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska je ispadanjem od Portugala završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, a krajem tog ciklusa ostala i bez izbornika. 

Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja SP-a, a ispadanjem Hrvatske s turnira za nas je turnir i završio, iako tehnički naravno još traje bez nas. 

Hrvatska reprezentacija je tako trenutačno bez izbornika, a kako piše Nacional, Dalić više neće biti izbornik. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je tri medalje, na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru te u Ligi nacija i postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. 

Dalić je i sam znao natuknuti kako bi moglo doći do kraja nakon ovog SP-a, a isti izvor navodi i kako za Dalićevo mjesto najbolje kotira Ivica Olić. Navodno predsjednik HNS-a Marijan Kustić još uvijek pokušava nagovoriti Dalića da ostane, ali odluka će na kraju ipak biti isključivo Dalićeva. 

Hrvatska ReprezentacijaZlatko DalićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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