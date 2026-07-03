Hrvatska više nema izbornika i zna se ime novog? Drama u HNS-u, procurili šokantni detalji

Hrvatska je ispadanjem od Portugala završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, a krajem tog ciklusa ostala i bez izbornika.

Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja SP-a, a ispadanjem Hrvatske s turnira za nas je turnir i završio, iako tehnički naravno još traje bez nas.

Hrvatska reprezentacija je tako trenutačno bez izbornika, a kako piše Nacional, Dalić više neće biti izbornik. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je tri medalje, na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru te u Ligi nacija i postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti.

Dalić je i sam znao natuknuti kako bi moglo doći do kraja nakon ovog SP-a, a isti izvor navodi i kako za Dalićevo mjesto najbolje kotira Ivica Olić. Navodno predsjednik HNS-a Marijan Kustić još uvijek pokušava nagovoriti Dalića da ostane, ali odluka će na kraju ipak biti isključivo Dalićeva.