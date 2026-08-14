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Hrvatska na pragu velikog skoka: Evo što je potrebno za proboj na UEFA-inoj ljestvici

Hrvatska na pragu velikog skoka: Evo što je potrebno za proboj na UEFA-inoj ljestvici
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bolji plasman donosi i povoljnije pozicije za hrvatske klubove u budućim europskim natjecanjima

14.8.2026.
9:16
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Hrvatska je blizu velikog skoka na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. Trenutačno je na 21. mjestu s 25.156 bodova, no zaostatak za reprezentacijama ispred nje vrlo je malen.

Škotska i Austrija imaju po 25.550 bodova, dok je Švedska na 18. mjestu s 25.750. To znači da bi hrvatski klubovi s nekoliko pobjeda mogli napraviti značajan pomak. Pobjeda u kvalifikacijama donosi 0.250 bodova, a remi 0.125.

 

 

 

 

 

Hrvatskoj pritom ide u prilog činjenica da u Europi još uvijek ima tri kluba, dok Švedsku i Mađarsku predstavljaju po jedan klub. Upravo bi dobri rezultati u nastavku sezone mogli biti ključni za napredak hrvatskog nogometa na UEFA-inoj ljestvici.

Bolji plasman donosi i povoljnije pozicije za hrvatske klubove u budućim europskim natjecanjima, zbog čega svaki europski bod ima veliku važnost.

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