Hrvatska na pragu velikog skoka: Evo što je potrebno za proboj na UEFA-inoj ljestvici

Hrvatska je blizu velikog skoka na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. Trenutačno je na 21. mjestu s 25.156 bodova, no zaostatak za reprezentacijama ispred nje vrlo je malen.

Škotska i Austrija imaju po 25.550 bodova, dok je Švedska na 18. mjestu s 25.750. To znači da bi hrvatski klubovi s nekoliko pobjeda mogli napraviti značajan pomak. Pobjeda u kvalifikacijama donosi 0.250 bodova, a remi 0.125.

Hrvatskoj pritom ide u prilog činjenica da u Europi još uvijek ima tri kluba, dok Švedsku i Mađarsku predstavljaju po jedan klub. Upravo bi dobri rezultati u nastavku sezone mogli biti ključni za napredak hrvatskog nogometa na UEFA-inoj ljestvici.

Bolji plasman donosi i povoljnije pozicije za hrvatske klubove u budućim europskim natjecanjima, zbog čega svaki europski bod ima veliku važnost.