Domaća influencerica snimila dramatičan bijeg iz Omiša: 'Samo sam uzela sina i bježala'

Društvenim mrežama od jutra se šire dramatične snimke požara koji je tijekom noći zahvatio omiško područje, a o strahu koji je zavladao među stanovnicima iz prve je ruke progovorila i domaća influencerica Veronika Barišić, na TikToku poznata kao verekraljica. Omišanka je u nekoliko videa pokazala prizore vatrene stihije koja se približila njezinu domu te otkrila da je zajedno sa sinom morala napustiti kuću.

Veronika je ispričala kako se večer prije oko 20.30 sa sinom vratila iz lunaparka, kada je začula vatrogasne i policijske sirene. U prvi mah nije pomislila da bi situacija mogla postati toliko ozbiljna. Na društvenim mrežama vidjela je da gori na području Lokve Rogoznice, desetak kilometara od Omiša, no tada je požar još izgledao znatno manji.

Situacija se, kako kaže, tijekom noći potpuno promijenila.

"Vatra je od Lokve do Omiša došla u par sati", ispričala je, opisujući prizor u kojem je gorjelo područje od vrha planine sve do mora.

Na snimkama koje je podijelila vide se brda obasjana plamenom, gust dim, kuće uz koje se vatra opasno približila, ali i automobil zahvaćen požarom. U jednom od videa otkrila je da joj se kuća nalazi vrlo blizu požarišta.

"Evakuirana sam sa sinom, kuća mi je na niti kilometar od požara", rekla je pratiteljima.

Prema njezinim riječima, situacija je u jednom trenutku postala toliko ozbiljna da nije bilo vremena za pakiranje stvari.

"Ništa nisam stigla spakirati. Gorjelo je odmah kraj kuće. Samo sam uzela sina i biži, biži... svi smo bježali", ispričala je.

Dodala je kako je njezin suprug pokušavao doći do njih, ali zbog vatre koja je zahvatila šire područje nije mogao proći. Veronika i sin na kraju su se sklonili na sigurno u Duće, dok u tom trenutku još nije znala u kakvom je stanju njihov dom.

Svojim pratiteljima pokazala je i snimke koje su joj slali prijatelji i poznanici s terena, a na njima se najbolje vidi koliko se brzo požar približavao naseljenom području. Njezine objave ubrzo su prikupile velik broj pregleda, dok su se u komentarima nizale poruke podrške i zabrinutosti.

"Čuvajte se, bitno je izvući živu glavu", "Šaljem vam snagu" i "U mislima smo s vama" samo su neke od poruka koje su joj ostavili pratitelji.

Požar je izbio na području Lokve Rogoznice, a snažan i promjenjiv vjetar tijekom noći otežavao je posao vatrogascima te omogućio brzo širenje vatre prema Omišu. Brojni stanovnici i turisti morali su napustiti svoje domove i smještaje, dok su vatrogasne ekipe cijelu noć pokušavale staviti stihiju pod kontrolu.