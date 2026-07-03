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'TO JE TO' /

Plenković komentirao prometnu u kojoj je sudjelovao, imao je što reći o stupićima u Savskoj

Premijer se vozio u štićenoj koloni u kojoj su se dva vozila sudarila, a premijer je bio u jednom od njih

3.7.2026.
17:08
RTL Danas
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Premijer Andrej Plenković u petak je komentirao prometnu nesreću u Savskoj ulici, u kojoj su sudjelovala vozila iz njegove štićene kolone dan ranije.

Nitko nije ozlijeđen, a u nesreći nisu sudjelovala druga vozila ni pješaci. Do nesreće je došlo na premijerovu povratku u Banske dvore nakon sjednice Vlade, pri čemu je premijer iz jednog vozila prešao u drugo.

Od zagrebačke Policijske uprave još se čekaju službeni odgovori o okolnostima nesreće.

"Radilo se o dva vozila koja su bila u koloni, jedno iza drugoga. Imamo nove stupiće, to je briljantna inovacija u Savskoj, tako da je to to", bio je kratak premijer. 

Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla
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Prometna NesrećaSavskaAndrej Plenković
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