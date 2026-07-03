Plenković iznenadio detaljnom analizom utakmice s Portugalom: 'To je bio gol'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije na kojoj je poručio da će u Pariz poslati policijske postrojbe, ali nije htio detaljno komentirati posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića na ovu temu.

Umjesto toga, premijer je više pažnje posvetio komentiranju rezultata hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu dok je za Milanovića rekao da nema potrebu komentirati "neobično mentalno stanje". Dapače, za utakmicu Hrvatske i Portugala premijer je izjavio da je to 'puno važnija tema' te je detaljno iznio svoje viđenje poraza Vatrenih.

'To je bio gol'

"Mislim da smo trebali pobijediti"; rekao je premijer. "Drugo, ne mislim da je ono bio penal na svjetskom prvenstvu igrača koji nije imao veze s tom akcijom, mislim da je to bio poklon Portugalu. Drugo, zabit baš tri gola i da budu poništena zbog ofsajda, ne sjećam se da se dogodilo i na nižim ligama. I ova zadnja situacija, kad pogledate temeljito, to je bio gol. Gvardiol je zabio za izjednačenje.

'Mislim da je sudac pogriješio'

Je li diralo kosu, je li zakačio otkucaje srca, nitko od nas to ne može provjeriti, ali mislim da je Hrvatska teško oštećena, da je ekipa bila sjajna. Odmah sam se čuo s Dalićem, čestitao cijeloj ekipi. Ovo nije bio način kako biti isključen iz kvalifikacija, zabit Portugalu baš toliko golova, da vam se tri od četiri ponište. Mislim da je sudac teško pogriješio. Ako je i onaj Sučićev poništen - ni tu nisam uvjeren - tu smo gdje smo. Neću reći da je nepravda, ali ljuti smo. Najmanje što se trebalo dogoditi su bili produžetci. Žao mi je, sve je upućivalo da će to biti sjajna večer. Skok igra u obrani nije bila nešto na razini, ali ovaj Gvardiolov je bio gol, ne ofsajd", ustvrdio je Plenković.

O Daliću kao daljnjem izborniku

Na pitanje, hoće li Dalić ostati izbornik, rekao je da je reprezentacija sada puna emocija.

"Oni su svi puni emocija sada, svi smo ih godinama pratili sa srcem, osobno ih podržavam. Dali su nam takvo zadovoljstvo, koje se generacijama pamti, na njima je da to vide. Mislim da svakom od njih sada treba malo mira. Danas smo svi jako vrući, nažalost, tako se dogodilo", zaključio je premijer Plenković.