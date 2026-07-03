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'MILANOVIĆ JE RAZOTKRIVEN' /

Plenković otkrio koga šalje na mimohod u Pariz: 'Dostojanstveno će predstavljati Hrvatsku'

Plenković otkrio koga šalje na mimohod u Pariz: 'Dostojanstveno će predstavljati Hrvatsku'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

'Uputit ćemo policijske postrojbe u Pariz kako bi dostojanstveno predstavljali Hrvatsku'

3.7.2026.
14:20
danas.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak u Đakovu na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj, institucionaliziranom formatu redovitog sastanka Vlade RH sa županima, a potom je stao pred novinare. 

U izjavi se osvrnuo na situaciju oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz 14. srpnja.

"Ustavnopravni stručnjaci ustvrdili da je ministar obrane nadležan za odluke o prelasku granice Oružanih snaga kada je riječ o ceremonijalnim događajima. Dilema krši li se zakon ili ne je riješena, tu se nema što dodati", poručio je premijer.

Policijske postrojbe na mimohodu 

"Možemo reći da Milanovića njegova retorika u potpunosti razotkriva. To što manje govori u posljednje vrijeme ne znači da se promijenio. Tu nema sukoba dvaju brda, ovdje se govori o tome krši li netko zakon ili ne", dodao je Plenković. 

"Uputit ćemo policijske postrojbe u Pariz kako bi dostojanstveno predstavljali Hrvatsku", dodaje Plenković. 

"To radimo zato što je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid umjesto dolaska na razgovor odlučio poslušati neku Milanovićevu zapovijed kao da smo u ratnom stanju. Besmisleno, to je njegov problem", ističe Plenković. 

Na pitanje hoće li protiv Kundida biti stegovnog postupka, premijer navodi: "Mislim da je za njega najgore ako izgubi povjerenja. Nije Vlada baš neki akter bez mehanizama. Što, Vlada je bezveznjak koji treba izdvajati milijarde za vojsku, a kad dođe do ovakvih okolnosti, treba reći da se šalio?" 

Osvrnuo se i na prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao u četvrtak: "Dva vozila koja su takla jedno drugo. Imamo nove stupiće, to je briljantna jedna inovacija u Savskoj."

Smatra i kako je Hrvatska teško oštećena u utakmici protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu. Dodaje kako je nazvao izbornika Zlatka Dalića i čestitao ekipi. "Takvom snagom igre bili bismo u poziciji da idemo dalje. Sve je upućivalo na to da će biti jedna sjajna večer. Žao mi je", navodi premijer. 

Andrej PlenkovićZoran MilanovićIzjavaTihomir Kundid
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