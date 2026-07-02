Svjedoci nezgode: 'Vidjeli smo kako Plenkovića prebacuju iz jednog vozila u drugo'

Iz centra Zagreba vijest da su se dvije Vladine limuzine sudarile u lakšoj prometnoj nezgodi. U jednoj od njih bio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Očevici nisu htjeli pred kameru no kažu da se čuo prasak, da se iz jednog automobila dimilo jer su se aktivirali zračni jastuci, kao i da su vidjeli kako premijera Plenkovića prebacuju iz jednog vozila u drugo.

Poštivala se procedura, kaže stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

"Srećom to je lakša prometna nesreća. Naravno da se štićena osoba prebacuje da ide raditi svoje aktivnosti, svoj posao. Oni koji su sudionici, oni ostaju dok ne dođu kolege u plavoj odori, odnosi ekipa za očevid", ističe.

Koliko su bili dobri vozači?

Policajci koji čuvaju premijera prolaze posebnu obuku za ovakve situacije, dodaje.

"Svake godine čini mi se da čak imamo medijski prezentirano tu vježbu spašavanja štićene osobe u slučaju napada na prometnicama. Ovdje se srećom nije radilo o napadu, nego o jednom trenutku", kaže.

Na pitanje jesu li policajci koji čuvaju štićene osobe vrhunski vozači, odgovara: "U svakom slučaju biraju se osobe koje su najbolje, koje imaju reflekse, dovoljno godina starosti, dovoljno iskustva, a opet da nisu prestari."

Uzrok prometne nezgode u kojoj je sudjelovao automobil koji je vozio predsjednika Vlade tek će se utvrditi. Ako je kriv netko od vozača, trebao bi prekršajno odgovarati.