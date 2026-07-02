Božinović otkrio što se događalo nakon sudara Plenkovićeve kolone

Nakon što se u četvrtak dogodila prometna nesreća u središtu Zagreba u kojoj su sudjelovala dva vozila štićene kolone, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima je otkrio detalje.

Podsjetimo, dvije crne limuzine sudarile su se na zagrebačkoj Savskoj cesti. Jedan očevidac medijima je rekao da je iz jedne limuzine izašao premijer Andrej Plenković te da se premjestio u drugo vozilo i nastavio vožnju. Iz Vlade su potvrdili da se sudar dogodio, ali ne i da je u vozilu bio premijer.

Božinović je novinarima dao detalje: "Dogodila se prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala isključivo vozila iz pratnje predsjednika Vlade. Nitko drugi nije sudjelovao u nesreći. Nitko nije ozlijeđen, ni u koloni, uključujući štićene osobe, niti među građanima. Policija provodi očevid i vidjet ćemo što će on pokazati. Važno je naglasiti da je vozilo u kojem se nalazio premijer, odnosno kolona, nastavilo put prema odredištu. Premijer je svoje današnje obveze nastavio bez ikakvih promjena u rasporedu i bez kašnjenja." Je li vozaču možda zasmetale nove prometne trake, pitali su novinari, misleći pritom na nove barijere za vozače koje su postavili nedavno duž Savske ulice kako bi razdvojili promet tramvaja od ostatka prometa.

"To u ovom trenutku ne znamo. Odgovor će dati očevid.", odgovorio je.

Tko je odgovoran za nesreću?

Pitalo se i zna li se tko je odgovoran za nesreću. "Trenutačno je u tijeku očevid i bilo bi neozbiljno da unaprijed govorim što se dogodilo ili nije dogodilo. Najvažnije je da nema ozlijeđenih, da su svi dobro i da svi nastavljaju raditi svoj posao. Predsjednik Vlade nastavio je izvršavati svoje obveze prema planiranom rasporedu", naveo je Božinović.

Vrijede li u ovom slučaju iste prekršajne sankcije kao i za ostale građane, zanimalo je novinare, a Božinović je rekao da o tome ne bi špekulirao: "Naravno da postoji cijeli niz zakona koji uređuju ovakve situacije. Ponavljam, u prometnoj nezgodi sudjelovala su isključivo vozila iz pratnje predsjednika Vlade. Nijedan drugi sudionik u prometu niti građanin nije bio uključen. Nitko od osoba koje su se nalazile u vozilima nije ozlijeđen." Ponovio je da je premijer nastavio vožnju u drugom vozilo i nije morao mijenjati svoj dnevni raspored.