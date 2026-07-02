Pogledajte kako izgleda Plenkovićeva limuzina nakon sudara: Šlep služba ekspresno stigla

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio je za RTL Danas da se u četvrtak na zagrebačkoj Savskoj cesti dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone.

"Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nitko nije ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci", rekao je Milić za RTL Danas.

Nesreća se dogodila na križanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića u središtu Zagreba.

Prema riječima očevidca, do sudara je došlo tijekom skretanja i kočenja, nakon čega je premijer izišao iz oštećenog automobila i prešao u drugo vozilo iz pratnje.

"Plenković je nakon sudara izišao iz auta. Samo je prešao u drugi automobil iz pratnje. Nisam vidio je li netko ozlijeđen", rekao je očevidac za 24sata.

Dodao je da je prvo vozilo naglo zakočilo, nakon čega je drugo naletjelo na njega.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju kako se iz jednog automobila izdizao dim, no prema svemu sudeći radilo se o dimu nastalom nakon aktiviranja zračnih jastuka.

Prema informacijama koje je za RTL potvrdio glasnogovornik Vlade, u nesreći nitko nije ozlijeđen, a osim vozila iz premijerove pratnje u sudaru nisu sudjelovali drugi sudionici u prometu niti su bili ugroženi pješaci.