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Plenković imao sudar: Pokupili stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Plenković imao sudar: Pokupili stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
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Foto: Net.hr

Iz automobila se dimilo, rekao je očevidac

2.7.2026.
12:49
danas.hr
Net.hr
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Na križanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića u središtu Zagreba dogodila se u četvrtak prometna nesreća u kojoj je sudjelovao automobil u kojem se nalazio premijer Andrej Plenković

Prema riječima očevidca, do sudara je došlo tijekom skretanja i kočenja, a nakon toga je Plenković je izišao iz oštećenog automobila, objavio je portal 24sata.

Prema fotografijama koje je snimio očevidac, iz automobila se zadimilo, no vjerojatno se radilo prvenstveno o dimu nakon aktivacije zračnih jastuka. 

"Plenković je nakon sudara izišao iz auta. Samo je prešao u drugi koji im je bio u pratnji, nisam vidio jesu li ozlijeđeni", rekao je očevidac. 

Dodao je da je prvi automobil naglo zakočio, nakon čega se drugi zabio u njega.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio je da nitko nije ozlijeđen te da su se pri kočenju sudarila dva vozila iz premijerove pratnje.

"Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci", rekli su.

Andrej PlenkovićPrometna Nesreća
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