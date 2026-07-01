Plenković i Milanović razvlače Kundida kao curice plišanca u vrtiću

KOMENTAR IVANA SKORINA /

Mi smo pozvani na vojnu paradu u Pariz, premijer je rekao idemo, predsjednik ne idemo i onda je danas šef vojske poslušao predsjednika, pa ne idemo. Pokušat ću ovako objasniti (uzima plišanca) - znači ovo je načelnik glavnog stožera Kundid i već danima traje ovo "Moje Moje Moje" kao što se curice u vrtiću otimaju za plišanac, tako Plenković i Milanović razvlače šefa vojske. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić koja nije baš poznata po tome da često opravdava odluke Vlade - ovaj put je nedvosmisleno rekla da je Plenković u pravu. Evo kako je danas izgledala nova runda.

Foto: Igor Soban/Neva Zganec/Pixsell

Osim ovoga, još je dodatno predsjednik Milanović imao tantrum. Potpuno neprimjereno je danas prozivao novinare, a reagirao je HND.

I sad ima tu još puno slojeva te Milanovićeve zapovjedi kojom se ne stignemo baviti, uglavnom jedna potpuno suluda svađa ispunjava sezonu krastavaca. Da se njih dvojica svađaju koje je boje ova haljina bilo bi smislenije, da se svađaju treba li od prve minute u napadu biti Vlašić, Budimir ili Kramarić bilo bi vjerojatno pametnije, da se svađaju je li ok pred kuću postaviti bazen na ulicu - ma i to bi bilo bolje, nego ovo. To su moji prijedlozi - a evo što vi mislite.