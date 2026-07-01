Direkt se prisjetio kako je Milanović nekad govorio o inflaciji: 'Mi na to nemamo utjecaja'

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POVRATAK U BUDUĆNOST /

Tko je kriv za veće cijene, svi, nitko ili svi nitkovi. O tome su se danas vrlo strastveno očitovali šef Vlade i lideri lijeve Oporbe.

Malo smo odlučili zagrebati po arhivi - kada je Zoran Milanović poželio prije dvije godine opet biti premijer, ali se nije baš još pripremio, nije shvatio da treba zajahati na hejtu zbog većih cijena pa je rekao što stvarno misli.

Novinari su ga pitali "ima li plan kako se boriti protiv inflacije?"

"Kao članica eurozone, neću vam odgovoriti jer bi mi moglo štetiti, ali kad smo ušli u eurozonu, mi na to nemamo utjecaja", poručio je 21. ožujka 2024. godine.

Kako je to izgledalo pogledajte u videu.