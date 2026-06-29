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GORUĆA TEMA /

Neslužbeno doznajemo što se događa s Markom Livajom: 'Treneru Garciji se to nije svidjelo'

Da nismo u nacionalnom nogometnom zanosu - sljedeća vijest bila bi prijelomna. Ne postoji igrač u Hrvatskoj koji je postao toliko snažna ikona jednog grada još za vrijeme svoje aktivne karijere u klubu, kao što je to Marko Livaja. Djeca nose njegove dresove, slikaju se murali s njegovim likom. Ali onda bomba, danas su odjeknuli naslovi da Livaja napušta Hajduk, dok smo pokušali doznati kako i zašto, stiže novi preokret, ipak Livaja ne napušta Hajduk, nego je samo kao potjeran s priprema u Sloveniji, ali je još u klubu. Što se događa zna Donna Diana Prčić koja nam se javila sa Bleda.

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29.6.2026.
22:58
RTL Direkt
Marko LivajaHajduk
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