Neslužbeno doznajemo što se događa s Markom Livajom: 'Treneru Garciji se to nije svidjelo'

GORUĆA TEMA /

Da nismo u nacionalnom nogometnom zanosu - sljedeća vijest bila bi prijelomna. Ne postoji igrač u Hrvatskoj koji je postao toliko snažna ikona jednog grada još za vrijeme svoje aktivne karijere u klubu, kao što je to Marko Livaja. Djeca nose njegove dresove, slikaju se murali s njegovim likom. Ali onda bomba, danas su odjeknuli naslovi da Livaja napušta Hajduk, dok smo pokušali doznati kako i zašto, stiže novi preokret, ipak Livaja ne napušta Hajduk, nego je samo kao potjeran s priprema u Sloveniji, ali je još u klubu. Što se događa zna Donna Diana Prčić koja nam se javila sa Bleda.