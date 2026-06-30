Zagrebačka Paragvajka u ekstazi nakon pobjede: 'Sanjala sam nas s Hrvatskom u finalu'

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'SKORO SAM DOBILA INFARKT' /

Sanjala sam Paragvaj i Hrvatsku u finalu, kaže nam zagrebačka Paragvajka Monica Soljančić.

Još uvijek slavi što su njezini sinoć, odnosno danas ujutro izbacili Nijemce s turnira. "Kad sam vidjela kakvu obranu imamo, rekla sam - 'ovo će biti dobro'", priča nam Monica, koja inače vodi jedan kafić u Zagrebu.

O raspucavanju penala kaže: "Uf to je bilo, ajme meni. Skoro sam dobila infarkt. Samo je bilo kasno pa nisam mogla urlati."

Više pogledajte u našem prilogu.