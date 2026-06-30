Ozbiljni propusti u radu šibenskog suda: Evo što je otkriveno nakon ubojstva Luke Milovca

TRAGEDIJA U DRNIŠU /

Vrhovni sud utvrdio je ozbiljne propuste u radu Općinskog suda u Šibeniku. Nadzor je proveden nakon tragedije u Drnišu u kojoj je Kristijan Aleksić, ranije osuđeni ubojica i počinitelj više kaznenih djela, ubio 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca.

Općinski sud u Šibeniku je zakazao! Presudio je tako Vrhovni sud gotovo mjesec i pol dana nakon ubojstva maturanta iz Drniša. "Ne može biti nijedan predmet na sudu, a da za njega ne bude zadužen ni jedan sudac. Ovaj predmet je bio dvije godine u kancelu, a da za njega nije bio zadužen nitko, to je propust sudske uprave", rekla je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.

Suci kažu kako su zakazali komunikacijski i operativni kanali između državnih tijela i da nisu imali podatke o ranijim kaznenim djelima počiniteljima.

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