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VOJSKA IZMEĐU DVIJE VATRE /

Milanović ili Vlada? Stručnjaci objasnili tko ima posljednju riječ: 'Pravno je stvar čista'

Dok traje nova runda političko-pravnog prepucavanja, deblji kraj ponovno izvlači vojska

30.6.2026.
19:37
Dajana Šošić
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Dok traje spor između predsjednika Republike i Vlade oko sudjelovanja Počasno-zaštitne bojne na vojnoj paradi u Parizu, otvorilo se i pitanje tko uopće ima ovlast donijeti takvu odluku.

Predsjednik Republike poziva se na svoju ustavnu ulogu vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, dok Vlada tvrdi da je pitanje odlaska pripadnika Hrvatske vojske na proslave i ceremonije u inozemstvo jasno definirano Zakonom o obrani.

Prema tom zakonu, odluka o sudjelovanju vojnika na takvim događanjima u nadležnosti je ministra obrane.

Tko je u pravu?

S takvim tumačenjem slažu se i ustavnopravni stručnjaci s kojima smo razgovarali.

"Predsjednik ne može odlučivati. Ustav ovo pitanje ne regulira, a odluka je u nadležnosti ministra obrane", kaže Sanja Barić, ustavna stručnjakinja.

"Vlada je u pravu. Na temelju odredbe članka 7. ne radi se o obuci, humanitarnoj aktivnosti ili radnom dijelu, nego isključivo o ceremonijalnom sudjelovanju. Pravno je stvar čista. O tome je li politički trebalo sudjelovati ili ne, ne bih komentirao", komentirao je Mato Palić, ustavni stručnjak.

Dok traje nova runda političko-pravnog prepucavanja, deblji kraj ponovno izvlači vojska. U ovom slučaju, u nezavidnoj poziciji još se jednom našao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, Tihomir Kundid, koji se ponovno našao između dvije vatre.

Tko može razrješiti Kundida?

Podsjetimo, konačnu odluku o razrješenju načelnika Glavnog stožera može svojim potpisom potvrditi isključivo predsjednik Republike.

Zaoštravanje odnosa na relaciji Pantovčak - Banski dvori za naš portal komentirao je politički analitičar Davor Gjenero.

Tumači kako sustav koji počiva na modelu su-odlučivanja pretpostavlja da donositelji odluka traže kompromise i zajednička rješenja. Uz to je uputio i kritike na postupke predsjednika Milanovića. Više čitajte OVDJE

Zoran MilanovićAndrej PlenkovićSanja BarićMato PalićTihomir Kundid
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