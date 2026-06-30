Plenković uzvratio Milanoviću: 'Sjetite se što je napravio Kundidu prije nekoliko mjeseci'

Žestoka rasprava razvila se tijekom prijepodneva oko slanja pripadnika Hrvatske vojske u Pariz na Dan pada Bastille. Premijer Andrej Plenković uvodno je na sjednici Vlade ponovno pozvao načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida da postupi po odluci ministra obrane Ivana Anušića i pošalje 20-ak pripadnika Hrvatske vojske u Francusku.

Predsjednik Zoran Milanović odmah nakon toga sazvao je konferenciju za medije u kojoj je Vladu optužio da vrši pritisak na Kundida i da je general bio izložen prijetnjama, a nakon predsjednikovog obraćanja, oglasio se i ministar Anušić koji je ustvrdio da sukladno Zakonu u obrani ima ovlast uputiti hrvatske vojnike u Pariz te da predsjednik i načelnik Glavnog stožera krše isti taj Zakon ne postupe li sukladno odluci koju je Anušić u utorak uputio Kundidu.

Sada se, nakon svega, ponovno oglasio premijer Plenković, koji je komentirao izjave predsjednika Milanovića na konferenciji za medije. Cijelu snimku predsjednikove izjave možete pogledati OVDJE.

'Premijer propuštenih šansi'

"Vidjeli smo jučer ponovno jednu bujicu nevjerojatnih izjava, zajedno s ovom danas", rekao je Plenković. "Jučer u Supetru na Braču, praktički je optužio predstavnika mog ureda Frka-Petešića, insinuirao nekakve koruptivne radnje s Francuskom ili favoriziranje Francuske, pa se s time povezivao i mene. I jučer i danas, dakle, potpuno neprimjereno.

Ako ima nešto da on misli da je eventualno Zvonko Frka-Petešić - koji je jedan fenomenalan predstavnik hrvatske dijaspore - da njega baš optuži za korupciju, a onda tu podvlačim crtu. Ne samo da ne damo svoje ljude, nego i ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine - koji očito nema što raditi, jer on se žali da nema o čemu govoriti. Nema govoriti o čemu, ako se ništa ne radi, ako se stoji stalno u uredu ili se ide po općinskim selekcioniranim feštama gdje ga SDP-ovci zovu da bi napadao Europsku uniju, hrvatsko članstvo u Europskoj uniji - onda to radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi koji nas je dekredibilizrao s Lex Perković", oštro je komentirao premijer Plenković.

Premijera je zasmetalo i što je Milanović za vladajuće u par navrata upotrijebio izraz 'kartel'.

"Optužuje nas da smo nekakav kartel, optužuje mene da sam Aleksandar Vučić - čim netko izlazi sa takvim potpuno neutemeljenim tezama, onda znate što mu je cilj. Ne zanima njega ni Kundid ni hrvatska vojska, ni Ustav, ni zakon. Njega zanima samo liječenje svojih kompleksa kao poraženog iz 2016. u izbornoj kampanji, a još više ga boli poraz iz 2024. gdje se upregnuo on i cijela njegova klika, koji su tada poraženi, uz njegov protuustavni upad u parlamentarne izbore.

Ta muka i bol lizanja rana je valjda sad negdje gotova i sad gledamo šta će biti u budućnosti, pa onda koristi i ovakve teme koje su potpuno benigne i nisu u njegovoj nadležnosti, da bi glumio velikoga zaštitnika, gle čuda, Ustava, Hrvatske vojske, pa i načelnika Glavnog stožera Kundida", ustvrdio je premijer.

Plenković je ustvrdio da je Milanović vojsci zabranio sudjelovanje u vojnom segmentu Koalicije voljnih u BiH, zbog čega vojska - zajedno s Kundidom i ostalima - nema iz prve ruke informacije o tome što se zbiva u najvažnijim temama europske sigurnosti.

"Sjetite se što je ovaj isti Milanović napravio u ovom istom Kundidu prije otprilike nekoliko mjeseci, kada je bila na dnevnom redu Sabora mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-ovoj misiji vojne obuke za ukrajinske vojnike - tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Sjećate se što mu je napravio? Zabranio mu je da dođe na saborski Odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti, ovog istog Kundida čiji je on kao zaštitnik danas", rekao je Plenković.

'Ne postoji dilema'

Premijer je istaknuo da predsjednik vodi izolacionističku politiku te da dovodi u pitanje zakonom "precizno nedvojbeno propisane ovlasti ministra obrane" da za protokolarno ceremonijalni prelazak granice hrvatskih vojnika odluku donosi ministar obrane bez ikakvih propisanih konzultacija ili bilo kakve suglasnosti propisane s predsjednikom Republike.

"Dakle, to je politički odabir. Pravno nemamo što, jer su čak i ustavno pravni stručnjaci - koji nisu nužno najveći i najžešći glasači, članovi i simpatizeri HDZ-a - rekli da je zakon jasan. To govore i komentatori lijeve provenijencije, da smo mi u pravu. Normalno da smo u pravu, jer je stvar jasna i zakonita", ustvrdio je Plenković.

Podsjetio je da su Francuzi sudjelovali na obilježavanju Dana državnosti 30. svibnja, zajedno sa predstavnicima Italije, Austrije, Mađarske, Slovenije i SAD-a.

"To nije vidio, to nije registrirao. Možda nisu registrirali ni njegovi simpatizeri, ali ja ih sad upućujem na to da znaju da je Francuska poslala dva aviona svog zrakoplovstva na hrvatski Dan državnosti koji mi poštujemo, a Milanović ne poštuje. Ja mislim da je to jedini primjer gdje predsjednik ne poštuje Dan vlastite državnosti", ustvrdio je Plenković.

Komentirajući odlazak Hrvatske u Pariz, Plenković je podsjetio da nije pozvana samo Hrvatska, već i ostale članice Europske unije.

"Mi smo se odazvali, mi smo obavili konzultaciju, ministar je donio odluku i sada je na načelniku Glavnog stožera. Ne postoji nikakva dilema. Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i Ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je Vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. To je da 20-ak pripadnika Hrvatske vojske bude upućeno u Pariz na dan-dva, sudjeluje kao i sve druge članice Europske unije. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika. Ne zahtjeva ni Hrvatski sabor - jednostavno da ne može biti jednostavnije", rekao je, između ostalog, premijer.