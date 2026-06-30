Milanović pozvao medije na Pantovčak: Ima li novu poruku za premijera Plenkovića?

Predsjednik Zoran Milanović najavio je izjavu za medije u Uredu predsjednika u 11 sati. Očekuje se da bi predsjednik mogao komentirati nove "trzavice" na realaciji Pantovčak - Banski dvori oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu u povodu Dana pada Bastille.

Predsjednikovu izjavu pratimo uživo na net.hr-u.

Premijer Plenković ranije u utorak je na sjednici Vlade istaknuo da su na Dan pada Bastille pozvane sve članice Europske unije te da je francuska Vlada potvrdila da su sve članice prihvatile poziv i da će uputiti svoje postojbe da simbolično sudjeluju na događanju.

Podsjetio je da je 2013. godine ministar obrane Ante Kotromanović donio istu odluku. "Riječ je o odluci koja se donosi na temelju članka 69 stavak 5 Zakona o obrani budući da je ministar obrane nadležan da donosi odluke o prelasku granice vojnika na ceremonijalne aktivnosti", istaknuo je Plenković.

Premijer je poručio da bi načelnik Glavnog stožera, Tihomir Kundid također trebao donijeti takvu odluku te da ona ne traži suglasnost predsjednika Republike.

Podsjetimo, RTL Danas je prošlog tjedna prvi otkrio da je Hrvatska pozvana, a predsjednik Milanović je u ponedjeljak poručio da vojska neće ići u Pariz. Premijer Andrej Plenković nakon toga je poručio da će, ne ode li vojska 14. srpnja u Francusku, zatražiti da načelnik Glavnog stožera, Tihomir Kundid, podnese ostavku. Na sjednici Vlade premijer je ponovio da će Kundid izgubiti povjerenje Vlade ukoliko ne donese odluku o slanju hrvatskih vojnika u Francusku.

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