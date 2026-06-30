Anušić: 'Kundid nema puno vremena, ima samo jedan izlaz iz ove situacije'

Ministar obrane Ivan Anušić oglasio se nedugo nakon istupa predsjednika Milanovića o sudjelovanju hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.

"Odlazak pripadnika oružanih snaga na ceremonijalni događaj u Parizu - danas je potpisana odluka od mene kao ministra i upućena načelniku glavnog stožera. Zakon jasno definira tko upućuje na takve događaje. Temeljem tog zakona, ja sam tu odluku napisao i proslijedio je naćelniku glavnog stoežra i očekujem da pripadnike oružanih snaga uputi tamo gdje je naloženo jer tako nalaže zakon. Sve drugo je kršenje zakon", rekao je Anušić.

Istaknuo je da nitko nije prijetio načelniku Kundidu. "Ne znam kako bi mu se moglo prijetiti", rekao je Anušić te ponovio da Kundid i Milanović krše zakon ako ne potpišu odluku koju je on kao ministar potpisao.

"Ako je problem što ga nitko ne kontaktira, neka on kontaktira nekoga. Ne znam, ne mogu to komentirati, govorim o činjenicama, zakonima i protokolima", rekao je Anušić.

Na pitanje, prijeti li Kundidu ostavka, odgovorio je: "Načelnik glavnog stožera ima vremena provesti odluku. Ako je ne bude dostavio, zasigurno će izgubiti povjerenje Vlade. Nije ispoštovana riječ zakona, članak 69, stavak 5 Zakona o obrani. Točno piše tko donosi odluku o ovim stvarima."

Podsjetimo, nakon što mu je preneseno da je Kundidu rečeno da će biti smijenjen i umirovljen ako se ne pojavi danas ujutro na sastanku u vladi, predsjednik Milanović je kazao da se načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida neće "šutati" i potjerati s dužnosti.

'Kundid nema puno vremena

Ministar obrane je istaknuo da Kundid nema puno vremena. "Može već danas popodne biti svima jasno hoće li provesti odluku ili neće. Idemo sačekati da donese odluku pa ćemo razgovarati o drugom koraku. Ja bih želio da načelnik poštuje zakone i odluku koja mu je dostavljena na stol", rekao je Anušić.

Na komentar, da je ovo bezizlazna situacija za Kundida, Anušić je poručio da Kundid nije između dvije vatre.

"Ima mogućnost poštovati zakon RH, kao i predsjednik. Ima samo jedan izlaz iz ove situacije: poštivati zakon, ne mene, ne premijera", poručio je Anušić.

Na komentar, da Kundid ima iznad sebe Milanovića kao zapovjednika, Anušić je opet istaknuo da postoji Zakon koji se odnosi i na predsjednika.

Istaknuo je da se jutros čuo s Kundidom i da će s njim i Milanovićem biti na vojnoj vježbi u Slunju te da će i tamo biti razgovora o toj temi.

Anušić o srpskim Rafaleima

Ministar je komentirao i činjenicu da su dva francuska Rafalea bila na Danu državnosti, iako nisu bili na vojnom mimohodu.

Na pitanje, smeta li ga prodaja Rafalea Srbiji, Anušić je rekao:

"Na mimohod u Parizu sve članice EU-a su potvrdile dolazak. Članice NATO saveza imaju posebne sustave koje druge države ne mogu imati, što god da kupe druge države. Prodali su Rafale Srbiji. Pa zar mi stvarno mislimo da smo blokirali daljnje prodaje zato što smo kupili 12 Rafalea? Kako možemo zabraniti nekome da proda svoj proizvod? Ti Rafalei su isti kao i oni koje mi imamo, oni još nisu svoje dobili, mi svoje nadograđujemo. Ali oni ne mogu imati istu opremu kao članica koja nije članica NATO-a", rekao je Anušić.

"Ovo je ovlast koju zakon daje meni kao predstavniku Vlade i ja sam tu odluku uručio načelniku. Očekujem da tu obvezu ispoštuje, a ne da krši zakon", zaključio je ministar Anušić.