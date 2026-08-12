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Zarađujete li vi ovoliko? Objavljena prosječna neto plaća u Zagrebu

Zarađujete li vi ovoliko? Objavljena prosječna neto plaća u Zagrebu
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Foto: Freepik

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za svibanj ove godine isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.598 eura

12.8.2026.
11:34
Hina
Freepik
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Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1.758 eura, što je pad za 1,3 posto u odnosu na mjesec prije te porast za 6,4 posto u odnosu na svibanj lani, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda objavljeni u srijedu.

Medijalna neto plaća za svibanj ove godine iznosila je 1.500 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za svibanj ove godine isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.598 eura. Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, 1.019 eura.

Podaci za svibanj 

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za svibanj ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.552 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 206 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 2.528 eura, što je pad za 1,9 posto u odnosu na travanj ove godine i porast za sedam posto u odnosu na svibanj 2025. godine.

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