Noć puna drame na Jadranu! Više intervencija u samo nekoliko sati: Dvoje Čeha zapelo na SUP-u

U tijeku je velika koordinirana akcija traganja i spašavanja za četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu. Potraga se odvija dok se na području Jadrana i dalje bilježe vrlo zahtjevni vremenski uvjeti.

O nizu drugih pomorskih intervencija tijekom noći izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, navodeći nekoliko akcija u kojima su spašene osobe ili su zabilježene pomorske nesreće.

Dvoje mladih spašeno sa SUP daske

Jedna od akcija počela je sinoć, 11. kolovoza u 21.23 sati, kada je u MRCC Rijeka putem Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Gospić zaprimljena dojava o pogibeljnoj situaciji u kojoj su se našla dva mlada državljana Češke.

Komunikaciju s njima dodatno su otežavali snažna buka nevremena na moru, njihovo nepoznavanje engleskog jezika i stanje šoka. Zbog toga su djelatnici MRCC Rijeka, u suradnji s drugim službama, pokušavali utvrditi njihovu što precizniju lokaciju.

Ubrzo je kao najvjerojatnija lokacija utvrđeno područje sjeverno od otočića Zečevo i uvale Mala Luka na otoku Krku. Prema njima su odmah isplovili službenici Lučke kapetanije Senj.

Dvojicu mladih pronašli su u 22.31 sati na rekreativnom rekvizitu, odnosno SUP dasci. Ukrcali su ih na spasilačku brodicu, a nakon okrjepe zbog relativne pothlađenosti prevezli su ih u Sv. Juraj.

Tamo su ih preuzeli policijski službenici i prevezli do njihove polazišne lokacije. Akcija je time uspješno završena.

Slovenski nautičar udario u kavez ribogojilišta

Noćas, 12. kolovoza u 2.43 sata, MRCC Rijeka zaprimio je i dojavu o pomorskoj nesreći kod Dugog otoka.

Državljanin Slovenije prijavio je da je svojom brodicom udario u kavez ribogojilišta između rta Gubac i rta Žman, kod mjesta Luka na Dugom otoku.

O događaju su odmah obaviještene Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali, čiji su službenici isplovili prema mjestu nesreće.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da su se na brodici dugoj 15 metara nalazile dvije osobe, uključujući voditelja i vlasnika. Oboje su državljani Slovenije i prošli su bez ozljeda.

Pregledom brodice i okolnog mora službenici nisu uočili onečišćenje. Voditelj je upućen u daljnje postupanje radi utvrđivanja uzroka nesreće, a za tegalj vlastite brodice sam će angažirati specijaliziranu tvrtku za komercijalnu pomoć plovilima i posadama na moru.

Bura nosila jedrilicu, trajekt priskočio u pomoć

Još jedna intervencija odvijala se u Velebitskom kanalu. Posada motornog trajekta „Barbat“, u vlasništvu Rapske plovidbe, noćas je priskočila u pomoć jedrilici bez pogona s dva člana posade.

Dojava hitnosti, označena pozivom PAN-PAN, zaprimljena je u 5.06 sati putem Obalne radio postaje Rijeka-radio. Jedrilica s dvojicom državljana Italije nekontrolirano je plutala pod snažnim udarima bure ispred Stinice.

Posada trajekta, koja je bila najbliža mjestu događaja, uspjela je u 5.37 sati uhvatiti jedrilicu u tegalj kod rta Glavina na otoku Rabu. U tom trenutku plovilo se nalazilo svega 300 do 400 metara od obale.

Jedrilicu su potom oteglili prema Mišnjaku, gdje je osigurana na vezu, nakon čega je trajekt nastavio svoju redovnu liniju između Jablanca i Mišnjaka.

Jedrilica je duga 10,34 metra i u vlasništvu je domaće charter tvrtke, a službenici Ispostave lučke kapetanije Rab provest će očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok pomorske nesreće.

Sve ove intervencije odvijale su se tijekom noći, u uvjetima snažnog nevremena i bure, zbog čega su službe traganja i spašavanja imale pune ruke posla. Najzahtjevnija akcija trenutačno je ona za četvero mladih državljana Portugala koji su nestali u Velebitskom kanalu, a potraga za njima je u tijeku.