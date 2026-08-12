Skandal u brazilskom velikanu: U klupskom autobusu pronašli više od 80 kilograma marihuane

Veliki skandal trese brazilskog velikana Sao Paula. Naime, tijekom gostovanja u Boliviji gdje su u sklopu Copa Sudamericane trebali igrati protiv Bolivara policija je zaustavila autobus brazilskog kluba i u njemu pronašla više od 80 kilograma marihuane.

Autobus s oznakama Sao Paula, koji je prvotno trebao prevoziti igrače brazilskog kluba tijekom njihova boravka u Santa Cruzu, ali se desio neočekivani problem. Lokalna je policija pretresla autobus u noći s utorka na srijedu i ondje pronašla nekoliko desetaka paketa marihuane.

Prijevoznička kompanija Cosmos brzo se ogradila navodeći: "Momčad Sao Paula nije koristila ovaj autobus, već joj je dodijeljen drugi“, prije nego li su dodali: "Naglašavamo da puna odgovornost leži na bolivijskim vozačima.“

Vozilo je bilo lako prepoznatljivo jer je nosilo boje i logotipe brazilskog kluba, a fotografije koje su objavile sigurnosne službe potvrđuju da je upravo taj autobus pregledan u mjestu Villa Tunari, u departmanu Cochabamba, u središnjoj Boliviji poznatom po proizvodnji koke, piše L'Equipe.

Tijekom pretresa policajci su pronašli 65 pravokutnih paketa koji su sadržavali "zelenkastu tvar“, koja je nakon analize potvrđena kao marihuana. Prema navodima nekoliko lokalnih medija, droga je bila skrivena u vrećicama za kupovinu, a ukupna količina iznosila je oko 86 kilograma. U sklopu akcije uhićene su tri osobe, priopćio je odjel za narkotike.