'Imaju nos za loptu'. Pogledajte kako je započela velika utakmica u Brazilu

U brazilskom nogometu nema puno većih klubova od Fluminensea i São Paula. Fluminense je osvojio četiri naslova prvaka, São Paulo šest, a na vječnoj tablici brazilskog prvenstva oboje su u top 10 – São Paulo prvi, a Fluminense deseti.

Nedavno su se sastali u prvenstvu u dvoboju koji je pomalo neočekivano završio nevjerojatnom 6:0 pobjedom Fluminensea na Maracani, ali rezultat ovog puta nije bio u prvom planu, kao niti izgredi navijača koji su česti na utakmicama brazilskog prvenstva. Naime, na teren su Thiago Silva, Rafael Toloi i ostale zvijezde izašli s psima kako bi skrenuli pozornost na napuštene životinje i potaknuli udomljavanje. Stvarno predivna gesta.

🇧🇷✨ This is beautiful. Fluminense and São Paolo took dogs onto the field, to raise awareness and promote adoption. 🐶❤️ pic.twitter.com/apnVmTz6VN — EuroFoot (@eurofootcom) December 4, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson iznenadio popisom: Pozvao nova imena i otvorio borbu za Euro