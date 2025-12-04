FREEMAIL
'Imaju nos za loptu'. Pogledajte kako je započela velika utakmica u Brazilu

Foto: Vsantos/imago Sportfotodienst/profimedia

Fluminense je kolo prije kraja peti i bori se za tu poziciju s Bahijom i Botafogom, dok je São Paulo siguran na osmom mjestu

4.12.2025.
10:56
Sportski.net
Vsantos/imago Sportfotodienst/profimedia
U brazilskom nogometu nema puno većih klubova od Fluminensea i São Paula. Fluminense je osvojio četiri naslova prvaka, São Paulo šest, a na vječnoj tablici brazilskog prvenstva oboje su u top 10 – São Paulo prvi, a Fluminense deseti.

Nedavno su se sastali u prvenstvu u dvoboju koji je pomalo neočekivano završio nevjerojatnom 6:0 pobjedom Fluminensea na Maracani, ali rezultat ovog puta nije bio u prvom planu, kao niti izgredi navijača koji su česti na utakmicama brazilskog prvenstva. Naime, na teren su Thiago Silva, Rafael Toloi i ostale zvijezde izašli s psima kako bi skrenuli pozornost na napuštene životinje i potaknuli udomljavanje. Stvarno predivna gesta.

PsiPsi LutaliceBrazilFluminenseSao Paulo
