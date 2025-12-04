Neymar spasio Santos, Brazil ima novog prvaka: 'Za nekoliko godina će shvatiti'

Flamengo je u srijedu osvojio brazilsko prvenstvo nakon što je na stadionu Maracanã u Rio de Janeiru pobijedio Cearú 1-0, zahvaljujući golu krilnog napadača Samuela Lina, četiri dana nakon osvajanja Copa Libertadoresa, Lige prvaka Latinske Amerike.

Momčad iz Rija ima 78 bodova, pet više od Palmeirasa, svog protivnika u finalu Libertadoresa, a igra se još samo jedno kolo.

Ovo je osmi naslov prvaka Brazila za Flamengo (1980., 1982., 1983., 1992., 2009., 2019., 2020. i 2025.), što ih čini najpopularnijim klubom u Brazilu. Sada su se izjednačili sa Santosom i odmah su iza Palmerasa koji ima rekordnih 12 naslova.

Samo su Peléov Santos 1962. i 1963., Flamengo 2019. i Botafogo 2024. uspjeli osvojiti i domaći i kontinentalni naslov u jednoj sezoni.

Flamengo je također postao prvi brazilski klub koji je osvojio četiri naslova u najprestižnijem južnoameričkom klupskom natjecanju.

"Za nekoliko godina (igrači) će shvatiti što su postigli. Oni su vječni", slavio je trener Filipe Luís, rekavši da je "vrlo ponosan" na konferenciji za novinare.

Lino, koji je ove sezone došao u Flamengo iz Atlético Madrida za rekordnih 31,6 milijuna eura, postigao je pobjednički gol u 38. minuti.

Sezona nije gotova za Flamengo, koji u srijedu igra protiv meksičkog kluba Cruz Azul, prvaka CONCACAF-a, u Interkontinentalnom kupu. Pobjednik ove utakmice suočit će se s egipatskim Pyramids FC-om, afričkim klupskim prvakom, za mjesto u finalu protiv PSG-a, aktualnih europskih prvaka, 17. prosinca u Dohi.

Istovremeno je Santos uspio izbjeći ispadanje u drugu ligu a sve zahvaljjući zvijezdi Neymaru koji je postigao hat-trick protiv Juventudea (3-0).

Spasitelj Neymar

Bivša zvijezda Barcelone i PSG-a zabio je u 6. i 65. minuti te realizirao jedanaesterac u 73. minuti i stigao do ukupno 150 golova za klub u kojem je započeo svoju profesionalnu karijeru.

"Jako sam sretan što sam dosegao ovu brojku (...). Zahvaljujem svim svojim suigračima koji su bili dio momčadi tijekom godina", rekao je 33-godišnji Neymar.

Ovo je prvi hat-trick napadača od travnja 2022., kada je igrao za PSG, u pobjedi od 6-1 u gostima protiv Clermonta u Ligue 1.

Nakon što je sredinom rujna zadobio ozljedu desnog bedra, međunarodni napadač vratio se na teren početkom studenog. Od tada je postigao pet golova u posljednja tri nastupa.

Santos je 14. s 44 boda, dva više od Vitorije koja je 17. i nalazi se u zoni ispadanja. U nedjelju će Peléov bivši tim imati težak gostujući susret protiv Cruzeira (3.) u nastojanju da osiguraju svoje mjesto u Serie A.

