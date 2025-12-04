Livaja je na Maksimiru Dinamova 'noćna mora': Hajdukovci žele jedno, ali bi se mogli razočarati
Hoće li Marko Livaja početi protiv Dinama na Maksimiru?
Hajduk ove subote, 6. prosinca od 15.00 sati u 16. kolu SHNL-a, na Maksimiru igra drugi ovosezonski derbi protiv Dinama, a navijači Bijelih se nadaju da će tu utakmicu riješiti Marko Livaja, njihova prva zvijezda koja je u prošlosti briljirala protiv Dinama na njegovom terenu.
Livaja je od dolaska u Hajduk 2021. godine postao više od igrača. On je vođa, simbol Splita i čovjek koji u ključnim trenucima preuzima odgovornost. Nigdje to nije bilo očitije nego u Vječnim derbijima protiv Dinama, a posebno na maksimirskom stadionu, terenu na kojem je Hajduk godinama teško dolazio do bodova. Livajin dolazak preokrenuo je tu priču.
Čovjek odluke u najvećem hrvatskom derbiju
Otkako je ponovno obukao bijeli dres, Marko Livaja postao je Dinamova noćna mora. Njegova statistika od 7 golova i 2 asistencije u 19 nastupa protiv najvećeg rivala svjedoči o njegovoj konstantnoj prijetnji. No, ono što brojke ne mogu u potpunosti dočarati jest njegov psihološki utjecaj na momčad i protivnika. U utakmicama gdje je pritisak najveći, Livaja je najsmireniji. Njegova sposobnost da jednim potezom, genijalnom asistencijom ili hladnokrvnom realizacijom riješi utakmicu, postala je njegov zaštitni znak.
Njegov stil igre, u kojem djeluje kao slobodni umjetnik na terenu, često lutajući između pozicije napadača i ofenzivnog veznog, omogućuje mu da iskoristi prostor tamo gdje ga drugi ne vide. Upravo ta nepredvidivost, kombinirana s vrhunskom tehnikom i samopouzdanjem, čini ga najopasnijim igračem Hrvatske nogometne lige.
Dvije maksimirske noći koje su obilježile Livajinu eru
Iako je Livaja u gotovo svakom derbiju bio ključna figura, dvije utakmice na Maksimiru posebno se ističu kao dokaz njegove veličine i presudnog utjecaja na ishod.
Prvijenac za pamćenje: Pobjeda od 2:0 u prosincu 2021.
U svom prvom nastupu na Maksimiru u karijeri, 5. prosinca 2021., Livaja je odigrao utakmicu za anale. Hajduk je stigao u Zagreb kao autsajder, no njihov kapetan imao je druge planove. U 60. minuti, nakon što je primio loptu na rubu kaznenog prostora, Livaja je pokazao svu raskoš svog talenta. Briljantnim i odmjerenim udarcem prebacio je Dominika Livakovića za vodstvo Hajduka od 1:0, utišavši domaće navijače. No, tu nije bio kraj. U 94. minuti, dok je Dinamo tražio izjednačenje, Livaja je povukao kontranapad i nesebično asistirao Emiru Sahitiju za konačnih 2:0. Bio je to potpun trijumf u kojem je jedan čovjek s golom i asistencijom posramio prvaka na njegovom terenu.
Hladnokrvna egzekucija za vrh ljestvice: Derbi iz rujna 2024.
Gotovo tri godine kasnije, scenarij se ponovio. U tvrdoj i taktički zahtjevnoj utakmici 6. kola, 13. rujna 2024., Hajduk je ponovno slavio na Maksimiru, a junak je opet bio isti. Utakmica je bila izjednačena, s malo prilika na obje strane. Hajduk je imao tek dva udarca u okvir gola i posjed lopte od samo 36%. Ipak, to je bilo dovoljno. U 70. minuti, nakon sjajne duge lopte Dominika Prpića, Livaja se majstorski oslobodio pažnje obrane Dinama i volejem poslao loptu u mrežu za pobjedu od 1:0. Taj gol donio je Hajduku sva tri boda i skok na prvo mjesto ljestvice, još jednom potvrdivši da je za pobjedu u derbiju ponekad dovoljan samo jedan trenutak Livajine magije.
Hoće li početi?
Iako je Livaja u prošlosti briljirao na Maksimiru, u ovom debiju njegov nastup od prve minute, nije toliko siguran. Iza Marka je period oporavka od ozljede i trener Hajduka Gonzalo Garcia dozirao je njegovu minutažu u prijašnjim utakmicama.
Derbi Dinama i Hajduka u subotu 6. prosinca pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u od 15.00 sati
No, sada je spreman i njegovo izostavljanje iz početne momčadi bilo bi veliko iznenađenje i razočaranje za navijače Hajduka koji dobro znaju za što je sve Livaja sposoban napraviti na Maksimiru.
