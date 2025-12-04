Livaja je na Maksimiru Dinamova 'noćna mora': Hajdukovci žele jedno, ali bi se mogli razočarati

Hajduk ove subote, 6. prosinca od 15.00 sati u 16. kolu SHNL-a, na Maksimiru igra drugi ovosezonski derbi protiv Dinama, a navijači Bijelih se nadaju da će tu utakmicu riješiti Marko Livaja, njihova prva zvijezda koja je u prošlosti briljirala protiv Dinama na njegovom terenu.

Livaja je od dolaska u Hajduk 2021. godine postao više od igrača. On je vođa, simbol Splita i čovjek koji u ključnim trenucima preuzima odgovornost. Nigdje to nije bilo očitije nego u Vječnim derbijima protiv Dinama, a posebno na maksimirskom stadionu, terenu na kojem je Hajduk godinama teško dolazio do bodova. Livajin dolazak preokrenuo je tu priču.

Čovjek odluke u najvećem hrvatskom derbiju

Otkako je ponovno obukao bijeli dres, Marko Livaja postao je Dinamova noćna mora. Njegova statistika od 7 golova i 2 asistencije u 19 nastupa protiv najvećeg rivala svjedoči o njegovoj konstantnoj prijetnji. No, ono što brojke ne mogu u potpunosti dočarati jest njegov psihološki utjecaj na momčad i protivnika. U utakmicama gdje je pritisak najveći, Livaja je najsmireniji. Njegova sposobnost da jednim potezom, genijalnom asistencijom ili hladnokrvnom realizacijom riješi utakmicu, postala je njegov zaštitni znak.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegov stil igre, u kojem djeluje kao slobodni umjetnik na terenu, često lutajući između pozicije napadača i ofenzivnog veznog, omogućuje mu da iskoristi prostor tamo gdje ga drugi ne vide. Upravo ta nepredvidivost, kombinirana s vrhunskom tehnikom i samopouzdanjem, čini ga najopasnijim igračem Hrvatske nogometne lige.

Dvije maksimirske noći koje su obilježile Livajinu eru

Iako je Livaja u gotovo svakom derbiju bio ključna figura, dvije utakmice na Maksimiru posebno se ističu kao dokaz njegove veličine i presudnog utjecaja na ishod.

Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Prvijenac za pamćenje: Pobjeda od 2:0 u prosincu 2021.

U svom prvom nastupu na Maksimiru u karijeri, 5. prosinca 2021., Livaja je odigrao utakmicu za anale. Hajduk je stigao u Zagreb kao autsajder, no njihov kapetan imao je druge planove. U 60. minuti, nakon što je primio loptu na rubu kaznenog prostora, Livaja je pokazao svu raskoš svog talenta. Briljantnim i odmjerenim udarcem prebacio je Dominika Livakovića za vodstvo Hajduka od 1:0, utišavši domaće navijače. No, tu nije bio kraj. U 94. minuti, dok je Dinamo tražio izjednačenje, Livaja je povukao kontranapad i nesebično asistirao Emiru Sahitiju za konačnih 2:0. Bio je to potpun trijumf u kojem je jedan čovjek s golom i asistencijom posramio prvaka na njegovom terenu.

Hladnokrvna egzekucija za vrh ljestvice: Derbi iz rujna 2024.

Gotovo tri godine kasnije, scenarij se ponovio. U tvrdoj i taktički zahtjevnoj utakmici 6. kola, 13. rujna 2024., Hajduk je ponovno slavio na Maksimiru, a junak je opet bio isti. Utakmica je bila izjednačena, s malo prilika na obje strane. Hajduk je imao tek dva udarca u okvir gola i posjed lopte od samo 36%. Ipak, to je bilo dovoljno. U 70. minuti, nakon sjajne duge lopte Dominika Prpića, Livaja se majstorski oslobodio pažnje obrane Dinama i volejem poslao loptu u mrežu za pobjedu od 1:0. Taj gol donio je Hajduku sva tri boda i skok na prvo mjesto ljestvice, još jednom potvrdivši da je za pobjedu u derbiju ponekad dovoljan samo jedan trenutak Livajine magije.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Hoće li početi?

Iako je Livaja u prošlosti briljirao na Maksimiru, u ovom debiju njegov nastup od prve minute, nije toliko siguran. Iza Marka je period oporavka od ozljede i trener Hajduka Gonzalo Garcia dozirao je njegovu minutažu u prijašnjim utakmicama.

Derbi Dinama i Hajduka u subotu 6. prosinca pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u od 15.00 sati

No, sada je spreman i njegovo izostavljanje iz početne momčadi bilo bi veliko iznenađenje i razočaranje za navijače Hajduka koji dobro znaju za što je sve Livaja sposoban napraviti na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson iznenadio popisom: Pozvao nova imena i otvorio borbu za Euro