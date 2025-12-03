Dinamo nije pobijedio Hajduk na Maksimiru gotovo tri godine, kladionice mu daju veliku prednost

Subota 15 sati donosi najveći derbi hrvatskog sporta. Na Maksimiru će po drugi puta ove sezone koplja ukrstiti Dinamo i Hajduk. Susret na Poljudu u rujnu dobio je Dinamo 2:0.

Nedugo nakon toga Hajduk je preuzeo prvo mjesto na tablici, ali to se promijenilo u prošlom kolu kada je Hajduk remizirao s Varaždinom, a Dinamo slaviio protiv Gorice i sada ima bod više. Zanimljivo je da kladionice vide Dinamo kao velikog favorita u ovoj utakmici koja bi mogla odlučiti jesenskog prvaka.

Koeficijent na pobjedu Dinama iznosi tek 1,65 dok je na trijumf Bijelih 4,90. Remi se plaća kvotom 3,8. Možda je to malo iznenađenje jer Dinamo na svome terenu u prvenstvu nije pobijedio Hajduk više od dvije i pol godine.

Tada je u 23. kolu u sezoni 2023./24. Dinamo pobijedio čak 4:0. Od tada četiri prvenstvena susreta na Maksimiru su odigrana, a Hajduk je pobijedio na dva te su dva završila remijem.

