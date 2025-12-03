Mišković po prvi put odgovorio Bobanu: Ove riječi bi mogle izazvati velike nemire

Predsjednik Rijeke, Damir Mišković po prvi put je javno komentirao situaciju u kojoj ga je prozvao Dinamov predsjednik Zvonimir Boban.

"Zadnji koji može o suđenju lajati je Mišković, za kojeg znamo što je godinama radio", izjava je Bobana na koju je Miškovića podsjetila Valentina Miletić u emsiji Druga strana medalje.

"Ne znam na što može aludirati. Neću ga uopće komentirati. Svatko se drži svoga posla. On neka se drži svog. Poštujem ga kao radnika velikog kluba. Tako bi on trebao i mene poštovati. Mislim da sam dao hrvatskom nogometu, i financijski i svašta puno više u zadnjih 13 godina, da bi se tako osvrtao. Na tome ću i stati. Ostat ću pametan", rekao je Mišković, a piše Tportal.

Mišković je otkrio i kako ostanak Radeljića u Rijeci umjesto prelaska u Dinamo nije zbog toga što je 'zaiskrilo između Bobana i njega'.

"Da su došli s ponudom koja bi zadovoljila klub, Radeljić bi vjerojatno bio u Dinamu. Nismo mi baš tako mali, a vi toliko veliki da nas tretirate tako."

Mišković je pričao o brojnim temama vezanima za HNL, a dotaknuli su se i transfera Galešića iz Rijeke u Dinamo u prošlom zimskom prijelaznom roku.