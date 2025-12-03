Hrvatski kup a la Bjelovar: Rijeku se gledalo sa svojih balkona kao s najmodernijih skyboxeva

Nogometaši Rijeke plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa 4-1 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Mladosti iz Ždralova pored Bjelovara.

Domaći su poveli golom Marija Nikolića u 5. minuti te tu prednost držali do poluvreemena, ali početkom nastavka je Duje Čop u 48. i 51. minuti preokrenuo rezultat. Izvrstan ulazak u drugo poluvrijeme Rijeke potvrdili su Samuele Vignato golom za 3-1 u 58. minuti te Čop svojim trećim golom u 62. minuti za konačnih 4-1.

Mladost je do vodstva stigla iz slobodnog udarca iskosa s desne stane kojega je izveo Nikolić. Nikolić je pogodio bliži kut loše postavljenog Zlomislića.

Branitelj nalsova Rijeka u prvom je poluvremenu tek sporadično prijetila dobro organiziranom domaćinu, ali u drugih 45 minuta situacija na terenu se potpuno izmijenila.

Već u 48. minuti Čop je svladao domaćeg vratara Smajića nakon što mu je Adu-Adjei smirio loptu koju je u kazneni prostor ubacio Oreč. Tri minute kasnije iskusni napadač Rijeke i drugi je put zatresao mrežu, ovoga puta nakon kornera kojega je izveo Vignato, a Majstorović glavom prebacio loptu na drugu vratnicu gdje se nalazio Čop.

Vignato je lijepim solo-prodorom u 58. minuti povisio na 3-1, da bi Čop četiri minute potom sjajnim udarcem s više od 20 metara pogodio pod samu gredu.

Rijeka je sedmi sudionik četvrtfinala, ranije su se među zadnjih osam plasirali Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Dinamo i Kurilovec, dok će posljednji sudionik biti poznat kasnije u srijedu nakon dvoboja Varaždin - Osijek.

Bila je to još jedna nogometna fešta kakvu samo Kup može prirediti. Utakmica se gledala iz okolnih domova i s balkona odakle je bolje nego sa skyboxeva na najmodernijim stadionima.

Prizori su to koje nećemo još dugo gledati u Bjelovaru budući da je gardonačelnik Bjelovara Dario Hrebak jučer objavio kako je Arena Bjelovar dobila građevinsku dozvolu.

"Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar! Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice NK Mladost - HNK Rijeka. Pokrenuta je i procedura javne nabave za odabir izvođača radova izgradnje novog stadiona. Početak gradnje ožujak 2026., a završetak srpanj 2027. godine."

"Stadion će biti kapaciteta 5000 sjedećih mjesta, sa svim uvjetima za igranje najvišeg ranga nogometa u Hrvatskoj, odnosno SuperSport HNL, kao i pretkola europskih međunarodnih utakmica. U sklopu stadiona već sad je izgrađeno čak pet velikih nogometnih terena za treniranje i igranje, što nas čini posebnima po sjajnoj nogometnoj infrastrukturi, a Arena Bjelovar je završni čin izgradnje ozbiljnog nogometnog kampa kakvih nedostaje u Hrvatskoj."

"Posebnost stadiona je da će se ispod istočne tribine izgraditi i prva zatvorena streljana u Hrvatskoj za malokalibarsku pušku i pištolj, za našeg olimpijca Mirana Maričića, prvog Bjelovarčana koji je osvojio olimpijsku medalju. Vrijednost gradnje Arene Bjelovar je 13 milijuna eura, od čega planiramo dobiti 4.5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Urbanog razvojnog fonda HBOR-a. U ovom trenutku Grad Bjelovar ulaže preko 100 milijuna eura u sportsku infrastrukturu. HNL stižemo!", stoji u objavi.

U Bjelovaru planiraju spojiti dva trećeligaša, Mladost Ždralovi i NK Bjelovar, a taj klub bi igrao na prikazanoj Areni Bjelovar.