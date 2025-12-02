Čudo od stadiona dobilo građevinsku dozvolu: Gradonačelnik Bjelovara objavio sve detalje

Novi stadion koji je u planu za izgradnju u Bjelovaru upravo je dobio građevinsku dozvolu.

Na svom je Facebook profilu vijest objavio gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

"Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar! Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice NK Mladost - HNK Rijeka. Pokrenuta je i procedura javne nabave za odabir izvođača radova izgradnje novog stadiona. Početak gradnje ožujak 2026., a završetak srpanj 2027. godine."

"Stadion će biti kapaciteta 5000 sjedećih mjesta, sa svim uvjetima za igranje najvišeg ranga nogometa u Hrvatskoj, odnosno SuperSport HNL, kao i pretkola europskih međunarodnih utakmica. U sklopu stadiona već sad je izgrađeno čak pet velikih nogometnih terena za treniranje i igranje, što nas čini posebnima po sjajnoj nogometnoj infrastrukturi, a Arena Bjelovar je završni čin izgradnje ozbiljnog nogometnog kampa kakvih nedostaje u Hrvatskoj."

"Posebnost stadiona je da će se ispod istočne tribine izgraditi i prva zatvorena streljana u Hrvatskoj za malokalibarsku pušku i pištolj, za našeg olimpijca Mirana Maričića, prvog Bjelovarčana koji je osvojio olimpijsku medalju. Vrijednost gradnje Arene Bjelovar je 13 milijuna eura, od čega planiramo dobiti 4.5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Urbanog razvojnog fonda HBOR-a. U ovom trenutku Grad Bjelovar ulaže preko 100 milijuna eura u sportsku infrastrukturu. HNL stižemo!", stoji u objavi.

U Bjelovaru planiraju spojiti dva trećeligaša, Mladost Ždralovi i NK Bjelovar, a taj klub bi igrao na prikazanoj Areni Bjelovar.