POMOĆ OBITELJIMA /

Švicarska osigurala milijune za žrtve požara u Crans-Montani: Žele izbjeći sudske procese

U požaru na skijalištu ⁠Crans-Montana na Novu godinu u je poginula 41 osoba, a ozlijeđeno je više od stotinu

25.2.2026.
18:10
Hina
MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia
Švicarska vlada je u srijedu objavila da će platiti po 56.000 dolara za ozlijeđene i poginule u požaru u baru u skijalištu ⁠Crans-Montani na Novu godinu u kojem je poginula 41 i ozlijeđeno više od stotinu osoba.

To je financijska pomoć obiteljima žrtava i gesta suosjećanja, objavila je vlada i dodala da se odšteta odnosi na svaku poginulu i hospitaliziranu osobu.

Također je najavila da će organizirati sastanak žrtava, predstavnika vlasti i osiguravajućih društava kako bi se postigla nagodba i izbjegli sudski postupci.

Među poginulima i djeca

Vlada je obećala da će u nagodbi sudjelovati s 20 milijuna dolara. 

Uz to će kantonima proslijediti 8,5 milijuna dolara radi pokrivanja izvanrednih troškova.

Tužitelji i očevici kažu da je požar izbio kada su iskre s prskalica zapalile pjenu na stropu bara.

Među poginulima je puno tinejdžera i stranaca, a ozlijeđeno je 115 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu

OdštetašvicarskaCrans MontanaPožar
