Švicarska osigurala milijune za žrtve požara u Crans-Montani: Žele izbjeći sudske procese
U požaru na skijalištu Crans-Montana na Novu godinu u je poginula 41 osoba, a ozlijeđeno je više od stotinu
Švicarska vlada je u srijedu objavila da će platiti po 56.000 dolara za ozlijeđene i poginule u požaru u baru u skijalištu Crans-Montani na Novu godinu u kojem je poginula 41 i ozlijeđeno više od stotinu osoba.
To je financijska pomoć obiteljima žrtava i gesta suosjećanja, objavila je vlada i dodala da se odšteta odnosi na svaku poginulu i hospitaliziranu osobu.
Također je najavila da će organizirati sastanak žrtava, predstavnika vlasti i osiguravajućih društava kako bi se postigla nagodba i izbjegli sudski postupci.
Među poginulima i djeca
Vlada je obećala da će u nagodbi sudjelovati s 20 milijuna dolara.
Uz to će kantonima proslijediti 8,5 milijuna dolara radi pokrivanja izvanrednih troškova.
Tužitelji i očevici kažu da je požar izbio kada su iskre s prskalica zapalile pjenu na stropu bara.
Među poginulima je puno tinejdžera i stranaca, a ozlijeđeno je 115 ljudi.
