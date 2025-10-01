Čudo od stadiona u Bjelovaru postalo još veće: Imat će jedinstvenu prostoriju

Grad Bjelovar nastavlja s velikim ulaganjima u sportsku infrastrukturu. Kreće projekt Arene Bjelovar, odnosno druga faza gradnje Gradskoga stadiona.

Riječ je o ambicioznom projektu nadogradnje tribina ispod kojih bi se trebao naći i prostor za profesionalnu streljanu za malokalibarsku pušku i pištolj – jedinu takvu u Hrvatskoj. Procijenjena vrijednost projekta je oko 10 milijuna eura, objavio je Bjelovar.info.

Gradonačelnik Dario Hrebak na svom je Facebooku objavio i video projekta, a naglasio je i kako se radi o stadionu koji zadovoljava sve uvjete za najviši rang hrvatskog nogometa.

"Glavni projekt će u potpunosti biti isporučen u roku dva tjedna s okvirnim troškovnicima. Projekt je narastao što se tiče cijene, ali ciljano. Prošli put je projekt bio predstavljen s 3.800 mjesta te smo to podignuli za par tisuća mjesta. Radi se o stadionu koji zadovoljava sve uvjete za HNL, koji zadovoljava kriterije za osnovne europske i međunarodne utakmice. Bit će 5.040 mjesta sa 140 mjesta u loži", pojasnio je Hrebak.

Ovaj stadion je poseban po tome što će imati profesionalnu streljanu za malokalibarsku pušku i pištolj što će biti prva takva streljana u Hrvatskoj.

"Nalazit će se u podnožju druge tribine stadiona", otkrio je Hrebak pa rekao više i o vremenskom planu za početak gradnje.

"Oko 1. studenog i 15. studenog očekujemo građevinsku dozvolu, a u tom trenutku očekujemo i da ćemo raspisati natječaj za izvođača radova. Stišćemo sve da bi se počelo graditi početkom ožujka sljedeće godine. Idemo na poziv HBOR-a. Ako radovi počnu 15. ožujka, ovom stadionu smo dali 17 mjeseci, što znači da bi otvorenje moglo biti u kolovozu 2027. godine", dodao je Hrebak koji smatra da će ovaj projekt donijeti mnogo toga dobroga za Bjelovar:

"Mislim da je to jedna prilika koja se ne smije propustiti. Mislim da će to za Bjelovar biti još jedan magnet uz toplice. Mi sa stadionom rješavamo dva velika sportska problema – rješavamo pitanje nogometa i streljaštva jer takve dvorane u Hrvatskoj nema. I da, naravno, igramo 1. HNL jednog dana", poručio je Hrebak koji je govorio i o potencijalnom spajanju dvaju gradskih trećeligaških klubova: Bjelovara i Mladosti iz Ždralova, prigradskog naselja.