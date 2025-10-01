Sve što ste mislili da znate o piletini možda ne drži vodu: Stručnjaci razotkrivaju 7 mitova

Piletina zauzima važno mjesto u prehrambenim navikama velikog broja ljudi, a prema istraživanju iz 2024. godine, čak 53 posto stanovnika Hrvatske navodi je kao svoju omiljenu vrstu mesa.

Statistički podaci iz 2022. otkrivaju kako prosječna osoba na godinu pojede oko 19,5 kilograma piletine, što dodatno potvrđuje široku rasprostranjenost i popularnost ovog mesa. No, u odnosu na prošla vremena, kada je uzgoj peradi bio sastavni dio kućanstava, danas je potrošač sve više udaljen od izvora hrane i načina njezine proizvodnje. Upravo to često dovodi do brojnih zabluda i neprovjerenih tvrdnji o pravilnom odabiru, pripremi i termičkoj obradi oe izrazito popularne namirnice, piše Mashed.

Pogledajte u galeriji koji mitovi o piletini, u koje možda vjerujete, su zapravo lažni.