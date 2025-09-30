Koliko je sigurno posuđe koje koristite? Stručnjaci otkrivaju na što trebate obratiti pažnju

Praktičnost posuđa s neprianjajućim premazom je neosporna. Hrana klizi po tavi tijekom pripreme i odvaja se od površine u trenu, a čišćenje je prava sitnica. Unatoč prednostima, ovakvo posuđe često je na lošem glasu.

Prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA), ono se obično proizvodi uz pomoć takozvanih "vječnih kemikalija", spojeva koji mu daju neprianjajuća svojstva, ali mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

Profesionalni kuhari i ostali stručnjaci su podijelili savjete o najboljim alternativama ako želite smanjiti svoju izloženost vječnim kemikalijama, piše Healthier Homes.

Kemikalije u posuđu

Vječne kemikalije, poznate i kao per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS), skupina su umjetno stvorenih kemikalija otpornih na razgradnju zbog svojih jakih veza ugljika i fluora. Može im trebati stotine godina da se razgrade, objašnjava SonBinh Nguyen, profesor kemije na Sveučilištu Northwestern.

Izumljene su 1940-ih i ubrzo su postale široko korištene u svakodnevnim proizvodima jer su otporne na vodu i ulje, a nekim predmetima daju i otpornost na mrlje. Možete ih pronaći u posuđu, kozmetici, sredstvima za čišćenje, odjeći, namještaju, ambalaži za hranu i proizvodima za osobnu njegu. PFAS, na primjer, sprječava da vam se gumene čizme smoče u lokvi, da vam se vodootporna maskara razmaže kad plačete ili da vam se omlet zalijepi za tavu.

"Dodavanje premaza na bazi PFAS-a na površinu za kuhanje čini je neprijanjajućom, kao i otpornom na vodu i masnoću, omogućujući lako odvajanje hrane. Površina za kuhanje postaje skliska, čak i bez upotrebe ulja ili maslaca", objašnjava David Nadler, profesor na Tehnološkom institutu u New Yorku.

Nastanak prve tave

Prvu tavu s neprijanjajućim premazom stvorio je francuski inženjer Marc Grégoire početkom 1950-ih. Prema tvrtki T-fal koju je osnovao, Grégoire je aluminijsku tavu premazao teflonom, robnom markom za specifičnu vrstu PFAS-a zvanu politetrafluoretilen (PTFE). Važno je napomenuti da je sav teflon PTFE, ali nije sav PTFE teflon. Slično kao što je svaki Kalodont pasta za zube, ali nije svaka pasta za zube Kalodont.

Osim PTFE-a, teflon se desetljećima proizvodio i s perfluorooktanskom kiselinom (PFOA), još jednom vrstom PFAS-a. Međutim, nakon što su brojne studije utvrdile vezu između izloženosti PFOA i zdravstvenih rizika, velike tvrtke su je postupno izbacile iz upotrebe do 2014. godine. Proizvođači su se tada prebacili uglavnom na premaze na bazi PTFE-a.

Sigurnost kod korištenja posuđa

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) trenutačno odobrava ograničenu upotrebu određenih vječnih kemikalija u posuđu. Prema FDA, proizvodni proces osigurava da zanemarive količine PFAS-a mogu prijeći u hranu. "Također, male koncentracije kojima ste izloženi putem posuđa kap su u moru u usporedbi s drugim toksinima s kojima dolazite u kontakt svakodnevno, poput ispušnih plinova vozila ili pesticida", dodaje Nadler.

Budite oprezni s načinom korištenja posuđa i obratite pozornost kada ga trebate zamijeniti. Međutim, ako želite smanjiti svoju izloženost vječnim kemikalijama, postoji mnogo alternativa.

Načini odabira najboljih alternativa

Pri kupnji alternativa posuđu s neprianjajućim premazom, stručnjaci preporučuju da obratite pažnju na sljedeće faktore:

Materijal: Posuđe s keramičkim i emajliranim premazom najbliže su alternative tradicionalnom posuđu. Nehrđajući čelik, lijevano željezo, ugljični čelik i 100 posto keramičko posuđe također su opcije, ali nisu inherentno neprianjajuće. Lijevano željezo i ugljični čelik s vremenom mogu postati neprianjajući.

Oznake poput "PFOA-free" ili "PTFE-free" znače da posuđe ne sadrži te specifične kemikalije, ali bi moglo sadržavati druge iz skupine PFAS. Potražite oznaku "PFAS-free" kako biste bili sigurni. Otpornost na toplinu: Provjerite je li posuđe sigurno za korištenje u pećnici i na kojim temperaturama.

Provjerite je li posuđe sigurno za korištenje u pećnici i na kojim temperaturama. Svestranost: Idealno je odabrati posuđe koje se može koristiti na svim vrstama štednjaka – plinskim, električnim i indukcijskim.

Idealno je odabrati posuđe koje se može koristiti na svim vrstama štednjaka – plinskim, električnim i indukcijskim. Oblik i veličina: Odaberite posuđe koje odgovara vašim potrebama, ovisno o tome za koliko ljudi kuhate i što najčešće pripremate.

Odaberite posuđe koje odgovara vašim potrebama, ovisno o tome za koliko ljudi kuhate i što najčešće pripremate. Održavanje: Slijedite upute proizvođača. Neki materijali, poput lijevanog željeza, ne smiju se prati u perilici posuđa.

"Posuđe s keramičkim premazom ima neprianjajuća svojstva, ali bez kemijskog tretmana", kaže Alycia Johnson iz Sur La Tablea. Obično ima aluminijsku bazu i prirodno neprianjajući premaz na bazi minerala. Idealno je za pripremu jela poput omleta, ribe i palačinki. Međutim, visoka toplina i metalni pribor mogu oštetiti površinu.

