90 godina Julie Andrews: Od 'Mary Poppins' do legende filmske povijesti, pogledajte ikonične fotografije

Foto: Profimedia
Legendarna britanska glumica i pjevačica Julie Andrews (90) danas slavi veliki jubilej - devet desetljeća života ispunjenog vrhunskim uspjesima, neizbrisivim ulogama i istinskom gracioznošću.
Julie Andrews danas slavi svoj 90. rođendan, a njezina impresivna karijera i život i dalje oduševljavaju obožavatelje širom svijeta. Od ranih kazališnih nastupa na West Endu i Broadwayu, preko legendarnih filmskih uloga u “Mary Poppins” i “The Sound of Music”, postala je prava ikona zabavne umjetnosti. Njena prepoznatljiva elegancija, glazbeni talent i snaga učinili su je jednom od najomiljenijih zvijezda svih vremena. 

1.10.2025.
14:04
