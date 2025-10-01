90 godina Julie Andrews: Od 'Mary Poppins' do legende filmske povijesti, pogledajte ikonične fotografije

Julie Andrews danas slavi svoj 90. rođendan, a njezina impresivna karijera i život i dalje oduševljavaju obožavatelje širom svijeta. Od ranih kazališnih nastupa na West Endu i Broadwayu, preko legendarnih filmskih uloga u “Mary Poppins” i “The Sound of Music”, postala je prava ikona zabavne umjetnosti. Njena prepoznatljiva elegancija, glazbeni talent i snaga učinili su je jednom od najomiljenijih zvijezda svih vremena.