Plenković ima 'problema' s kockom, a u Srbiji pokazali čime raspolažu: Ovako vas je Mareković nasmijavao u rujnu

Foto: Siniša Mareković
Rujan je završio pa slijedi pregled svih Komnetara našeg Siniše Marekovića kojima vas je nasmijavao.

Nema čega nije bilo pa svakako pogledajte u galeriji, a novost je i ta da sada ekskluzivno svaki dan prije svih drugih možete dobiti Komnetar kroz newsletter net.hr-a. Samo upišete svoju email adresu i nasmijte se od ranog jutra. 

Svakog prvog u mjesecu pogledajte veliku galeriju za prethodni mjesec. 

1.10.2025.
8:42
Siniša Mareković
Siniša Mareković
KomnetarRujanSiniša MarekovićVojna ParadaAndrej PlenkovićKocka
Plenković ima 'problema' s kockom, a u Srbiji pokazali čime raspolažu: Ovako vas je Mareković nasmijavao u rujnu