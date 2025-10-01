Tetovirala čak i bjeloočnice pa ostala bez vida: Ovako je Amber izgledala prije bizarnih zahvata

Influencerica Amber Luke, samoprozvana “Blue Eyes White Dragon” iz Queenslanda u Australiji, provela je desetljeće u ekstremnoj transformaciji tijela, tetovirajući gotovo svaki njegov dio i podvrgavajući se zahvatima koje mnogi smatraju bizarnima.

Kada je imala 14 godina joj je dijagnosticirana ozbiljna klinička depresija. U tinejdžerskom dobi osjećala je da izgleda “dosadno i običajno”, da živi u tijelu koje nije njezino. Prvi put se tetovirala sa 16 godina.

Danas tvrdi da je preko 99% njezinog tijela prekriveno tetovažama — gotovo sve osim vrha glave i potplata stopala. Jedna od najekstremnijih modifikacija bilo je tetoviranje bjeloočnica plavom tintom, postupak koji je trajao oko 40 minuta i koji ju je privremeno ostavio bez vida na tri tjedna. Osim toga, imala je i operaciju jezika tzv “tongue split" te se podvrgnula operaciji ušnih resica, povećanju grudi, filerima na licu te drugim zahvatima.

Danas Amber koristi platforme kao što je OnlyFans, te sudjeluje u modeling‑projektima i promotivnim aktivnostima. Prihod je značajan, osobito nakon što je tetovaže, modifikacije i društvene mreže uspjela pretočiti u konstantan izvor prihoda.