Srušio Villarreal na Maksimiru pa godinu dana kasnije prodavao ribu na Dolcu

Ante Rukavina najviše nam je urezan u sjećanje pogotkom Villarrealu 2010. godine na Maksimiru kada je Dinamo Vahida Halilhodžića potopio Žutu podmornicu.

Ante Rukavina toga je ljeta stigao u Dinamo iz grčkog Panathinaikosa. Tamo je proveo dvije godine nakon što ga je Hajduk prodao za 2,8 milijuna eura. Ante je tako ušao u odabrani krug igrača koji su zaigrali za dva najveća hrvatska kluba.

Nakon Dinama igrao je za Lokomotivu i danski Viborg, a 2016. se vratio u Dinamo i završio karijeru s 30 godina.