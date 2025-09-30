KRALJ /

Srušio Villarreal na Maksimiru pa godinu dana kasnije prodavao ribu na Dolcu
Foto: Marko Lukunic/pixsell
30. 9. 2011. Ante Rukavina s našom kolegicom Marijanom Batinić snimao je emisiju na Dolcu.
Ante Rukavina najviše nam je urezan u sjećanje pogotkom Villarrealu 2010. godine na Maksimiru kada je Dinamo Vahida Halilhodžića potopio Žutu podmornicu. 

Ante Rukavina toga je ljeta stigao u Dinamo iz grčkog Panathinaikosa. Tamo je proveo dvije godine nakon što ga je Hajduk prodao za 2,8 milijuna eura. Ante je tako ušao u odabrani krug igrača koji su zaigrali za dva najveća hrvatska kluba. 

Nakon Dinama igrao je za Lokomotivu i danski Viborg, a 2016. se vratio u Dinamo i završio karijeru s 30 godina.

30.9.2025.
12:39
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
DinamoHajdukAnte Rukavina
Srušio Villarreal na Maksimiru pa godinu dana kasnije prodavao ribu na Dolcu