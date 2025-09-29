TAJNI DRAGULJI EUROPE /

Prestižni svjetski časopis dva hrvatska grada stavio na popis destinacija koje morate posjetiti
Foto: Pexels
Ako ste umorni od Instagram destinacija koje izgledaju bolje na ekranu nego uživo, niste jedini. Stručnjaci za putovanja odlučili su zaobići klišeje i sastaviti popis gradova koji nisu pod svjetlima reflektora, ali itekako zaslužuju pažnju. Dok većina turista juri za jeftinim letovima prema megapopularnim destinacijama, ovi gradovi diljem Europe tiho žive svoju autentičnost, bez filtera i gužvi.
Kada pomislimo na europske gradove, na pamet nam pada niz poznatih destinacija. Povijest i kultura Starog kontinenta prisutni su gotovo na svakom koraku. No, manji i manje istraženi gradovi često ostaju u sjeni — iako nude jednako bogata, a često i intimnija iskustva, daleko od gužvi. Poznati časopis za putovanja Condé Nast Traveller zamolio je svoje iskusne suradnike i stručnjake da sastave popis najpotcjenjenijih europskih gradova — mjesta za koja možda nikada niste čuli, ali ih svakako vrijedi posjetiti.

U galeriji otkrijte najpotcjenjenije europske destinacije, prema mišljenju stručnjaka za putovanja, te koja se sva hrvatska grada nalaze na njoj. 

