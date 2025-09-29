Prestižni svjetski časopis dva hrvatska grada stavio na popis destinacija koje morate posjetiti

Kada pomislimo na europske gradove, na pamet nam pada niz poznatih destinacija. Povijest i kultura Starog kontinenta prisutni su gotovo na svakom koraku. No, manji i manje istraženi gradovi često ostaju u sjeni — iako nude jednako bogata, a često i intimnija iskustva, daleko od gužvi. Poznati časopis za putovanja Condé Nast Traveller zamolio je svoje iskusne suradnike i stručnjake da sastave popis najpotcjenjenijih europskih gradova — mjesta za koja možda nikada niste čuli, ali ih svakako vrijedi posjetiti.

U galeriji otkrijte najpotcjenjenije europske destinacije, prema mišljenju stručnjaka za putovanja, te koja se sva hrvatska grada nalaze na njoj.