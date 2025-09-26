Prava anvantura: Sara je putovala 30 sati samo da bi se tetovirala kod 108-godišnje umjetnice

Ono što je započelo kao san pretvorilo se u najintenzivnije iskustvo njezina života. Sara Howell, 26-godišnjakinja rođena u Fayettevilleu u Sjevernoj Karolini, u SAD-u, proputovala je pola svijeta kako bi upoznala Apo Whang-od, legendarnu 108-godišnju filipinsku tattoo umjetnicu koja održava drevnu umjetnost batoka.

Sara se upustila na putovanje dugo više od 30 sati od Washingtona do Manile, odlučna da na svojoj koži ponese dio povijesti. Ono što nije zamišljala bilo je da je avantura tek počela već s polaskom na putovanje, piše Flooxer Now.

Nakon slijetanja u glavni grad Filipina, čekala ju je desetosatna vožnja autobusom vijugavim planinskim cestama, a zatim dvosatno planinarenje do udaljenog sela Buscalan u Tinglayanu. Tamo je, u pratnji svog lokalnog vodiča Celine, otkrila život u regiji: uskočila je u jeepney, najpopularnije prijevozno sredstvo u zemlji, i nastavila na motociklu dok nije stigla do srca Kalinge.

Kad je konačno stigla u Buscalan, Sara je primila neočekivane vijesti: Apo Whang-od je tog jutra otišla na vjenčanje u susjedno selo Tabuk. No ona nije bila spremna odustati nakon toliko prijeđenih kilometara. Prenoćila je u selu, gdje je upoznala Grace Palicas, Whang-odinu pranećakinju i šegrticu, koja je, također, stručnjakinju za batok.

Ne želeći se vratiti praznih ruku, dopustila je Grace da je tetovira. Koristeći prirodnu tintu i trn kao iglu, ručno tapkajući po koži, Sara je dobila tradicionalni dizajn. "Nije bilo tako loše, bol šest od deset", rekla je uz smijeh.

Whang-Od posvetila život umjetnosti

Sljedećeg je jutra s vodičem krenula je na još jedno trosatno planinarenje prema Tabuku. Tamo su, nakon što su se raspitali kod lokalaca, pronašli Whang-od: bila je u malom kutku, okružena turistima, tetovirala je s mirom nekoga tko se svojom umjetnošću bavi više od stoljeća.

Sara je konačno ostvarila svoj san. Whang-od je urezala svoj najkarakterističniji dizajn u njenu kožu. Naime, ona uglavnom zbog svoje poodmakle dobi tetovira samo svoj potpis – tri jednostavne točke, koje simboliziraju nju i njezine dvije pranećakinje, Grace i Elyang Wigan, koje je godinama podučavala kako bi osigurala nastavak tradicije.

"Uzela sam avion, autobus, jeepney, motocikl i satima sam hodala da bih stigla ovdje. I sve se isplatilo", rekla je Sara.

Ono što je započelo kao putovanje kako bi se tetovirala, na kraju je za Saru postalo najdragocjenija uspomena njezina života: priča o trudu, tradiciji i kulturnoj povezanosti koju će zauvijek nositi na svojoj koži.

Whang-Od je umjetnost tetoviranja počela učiti s 15 godina od svog oca, majstora u regiji. U patrijarhalnoj kulturi gdje se vještina prenosila isključivo na muške potomke, njezin je talent bio toliko izniman da je postala prva i jedina žena mambabatok svoga vremena. Nakon što je njen voljeni muškarac poginuo u nesreći, Whang-Od se zavjetovala da se nikada neće udati i posvetila je život isključivo umjetnosti.

