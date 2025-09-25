BIJEG OD BUKE /

Ovo je 21 najtiše mjesto na Zemlji gdje se još može uživati u miru. Među njima je i jedno u Hrvatskoj
Foto: Pexels
Danas kada nas sa svih strana okružuje buka – od prometa i uređaja do svakodnevne žurbe – tišina je postala prava rijetkost. Sve više ljudi osjeća potrebu za mirom. Stoga ne čude znanstveni dokazi da mirno okruženje pozitivno utječe na zdravlje, smanjuje stres i pomaže u očuvanju mentalne ravnoteže. Zbog toga se posebna pažnja posvećuje pronalasku i zaštiti tihih područja.
U vremenu kada buka svakodnevice sve češće nadjačava tišinu, mir postaje luksuz koji mnogi traže, a rijetki pronalaze. Sve više stručnjaka, entuzijasta i organizacija diljem svijeta posvećuje se pronalaženju i očuvanju rijetkih oaza tišine. 

Ti prostori nisu samo bijeg od stresa i urbanog kaosa, već i podsjetnik na ravnotežu koju priroda nudi. Upravo u tim tihim krajolicima čovjek ponovno otkriva jednostavnost, prisutnost i duboki osjećaj povezanosti sa svijetom oko sebe, piše Conde Nast Traveler.

U galeriji otkrijte 21 lokaciju na kojima i u današnjem kaotičnom vremenu još uvijek vlada mir i tišina. Među njima je i jedna u Hrvatskoj. 

25.9.2025.
15:20
Antonela Ištvan
