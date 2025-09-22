KVALITETA ŽIVOTA /

Najsretniji grad na svijetu je u Europi: 'Besprijekorno spaja povijest, suvremenost i održivost'

Foto: Shutterstock

S više od 80 pokazatelja sreće, najnovija ljestvica otkriva koji gradovi nude najbolju kvalitetu života

22.9.2025.
23:04
Lucija Špralja
Shutterstock
Institut za kvalitetu života nedavno je objavio novi popis najsretnijih gradova na svijetu, a na samom vrhu našao se Kopenhagen, glavni grad Danske.

Ova ljestvica uzima u obzir niz različitih apsekata života u svakom gradu - od ekonomije i zaštite okoliša do prometne infrastrukture i zdravlja građana. Kopenhagen je pobijedio zahvaljujući sposobnosti da "besprijekorno spoji povijest, suvremenost i održivost", naveli su iz Instituta. 

Danska je, uostalom rangirana kao druga najsretnija zemlja svijeta prema World Happiness Reportu, što i ne čudi budući da su još tri danska grada ušla među top 30 na listi Happiest Cities in the World.

Kako se točno mjeri sreća? 

Istraživači iz Instituta za kvalitetu života pratili su 82 pokazatelja sreće kroz šest glavnih kategorija: građani, upravljanje (vlada), okoliš, ekonomija, zdravlje i mobilnost.

Indeks sreće gradova (Happy City Index) vrednuje politike koje doprinose kvaliteti života, ali i njihovu stvarnu provedbu i utjecaj na stanovnike.

Foto: Shutterstock

Kopenhagen je zauzeo prvo mjesto u “zlatnoj” kategoriji, s ukupno 1039 bodova. Grad se ocjenjuje kombiniranjem dostupnih podataka (npr. zaposlenost, obrazovanje, zdravstvo) i rezultata anketa koje mjere kako stanovnici doživljavaju svoj grad, piše Daily Scandinavian. 

Glavni grad Danske je posebno dobro rangiran i u kategoriji građani, koja uključuje kulturne resurse poput knjižnica i muzeja, kao i angažman stanovnika i zajednička događanja. Živahna gastronomska i kulturna scena čine grad mjestom koje vole nazivati domom.

Top 10 najsretnijih gradova svijeta:

  1. Kopenhagen, Danska
  2. Zürich, Švicarska
  3. Singapur
  4. Aarhus, Danska
  5. Antwerpen, Belgija
  6. Seul, Južna Koreja
  7. Stockholm, Švedska
  8. Taipei, Tajvan
  9. München, Njemačka
  10. Rotterdam, Nizozemska

Kako su prošle popularne turističke destinacije:

  • Pariz – 13. mjesto
  • Barcelona – 22. mjesto
  • Dublin – 24. mjesto
  • Reykjavik – 27. mjesto
  • London – 31. mjesto
  • San Diego – 34. mjesto
  • Amsterdam – 35. mjesto
  • Tokio – 42. mjesto
  • Washington, DC – 43. mjesto

Gradovi koji su najbolji u pojedinim kategorijama:

  • Okoliš: Vancouver
  • Građani: Roskilde (Danska)
  • Upravljanje: New York City
  • Ekonomija: Kopenhagen
  • Zdravlje: Linz (Austrija)
  • Mobilnost: London

Cijelu ljestvicu možete pogledati na službenoj stranici Happy City Indexa.

Sreća
Najsretniji grad na svijetu je u Europi: 'Besprijekorno spaja povijest, suvremenost i održivost'