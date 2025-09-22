Najsretniji grad na svijetu je u Europi: 'Besprijekorno spaja povijest, suvremenost i održivost'

Institut za kvalitetu života nedavno je objavio novi popis najsretnijih gradova na svijetu, a na samom vrhu našao se Kopenhagen, glavni grad Danske.

Ova ljestvica uzima u obzir niz različitih apsekata života u svakom gradu - od ekonomije i zaštite okoliša do prometne infrastrukture i zdravlja građana. Kopenhagen je pobijedio zahvaljujući sposobnosti da "besprijekorno spoji povijest, suvremenost i održivost", naveli su iz Instituta.

Danska je, uostalom rangirana kao druga najsretnija zemlja svijeta prema World Happiness Reportu, što i ne čudi budući da su još tri danska grada ušla među top 30 na listi Happiest Cities in the World.

Kako se točno mjeri sreća?

Istraživači iz Instituta za kvalitetu života pratili su 82 pokazatelja sreće kroz šest glavnih kategorija: građani, upravljanje (vlada), okoliš, ekonomija, zdravlje i mobilnost.

Indeks sreće gradova (Happy City Index) vrednuje politike koje doprinose kvaliteti života, ali i njihovu stvarnu provedbu i utjecaj na stanovnike.

Kopenhagen je zauzeo prvo mjesto u “zlatnoj” kategoriji, s ukupno 1039 bodova. Grad se ocjenjuje kombiniranjem dostupnih podataka (npr. zaposlenost, obrazovanje, zdravstvo) i rezultata anketa koje mjere kako stanovnici doživljavaju svoj grad, piše Daily Scandinavian.

Glavni grad Danske je posebno dobro rangiran i u kategoriji građani, koja uključuje kulturne resurse poput knjižnica i muzeja, kao i angažman stanovnika i zajednička događanja. Živahna gastronomska i kulturna scena čine grad mjestom koje vole nazivati domom.

Top 10 najsretnijih gradova svijeta:

Kopenhagen, Danska Zürich, Švicarska Singapur Aarhus, Danska Antwerpen, Belgija Seul, Južna Koreja Stockholm, Švedska Taipei, Tajvan München, Njemačka Rotterdam, Nizozemska

Kako su prošle popularne turističke destinacije:

Pariz – 13. mjesto

Barcelona – 22. mjesto

Dublin – 24. mjesto

Reykjavik – 27. mjesto

London – 31. mjesto

San Diego – 34. mjesto

Amsterdam – 35. mjesto

Tokio – 42. mjesto

Washington, DC – 43. mjesto

Gradovi koji su najbolji u pojedinim kategorijama:

Okoliš: Vancouver

Građani: Roskilde (Danska)

Upravljanje: New York City

Ekonomija: Kopenhagen

Zdravlje: Linz (Austrija)

Mobilnost: London

Cijelu ljestvicu možete pogledati na službenoj stranici Happy City Indexa.

