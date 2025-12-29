FREEMAIL
Serie A /

Serie A /

Trener povremenog reprezentativca završio na operacijskom stolu
Foto: Raffaele Conti/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Talijanski mediji navode kako se radilo o rutinskoj intervenciji, a 66-godišnji Sarri bi trebao nastaviti svoje redovne dužnosti u nadolazećim danima

29.12.2025.
17:29
Hina
Raffaele Conti/ipa Sport/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia
Trener talijanskog prvoligaša Lazija Maurizio Sarri (66) podvrgnut je manjoj operaciji srca, objavio je rimski klub.

"Trener Maurizio Sarri, je nakon dijagnoze atrijske fibrilacije, podvrgnut kateterskoj ablaciji korištenjem PFA tehnologije u Poliklinici Tor Vergata. Zahvat, koji je izveo profesor Andrea Natale, međunarodni pionir s preko trideset godina iskustva u liječenju ovog stanja, bio je uspješan," poručili su iz kluba.

Talijanski mediji navode kako se radilo o rutinskoj intervenciji, a 66-godišnji Sarri bi trebao nastaviti svoje redovne dužnosti u nadolazećim danima. Lazio se trenutačno nalazi na osmom mjestu Serie A, a idući susret ima u nedjelju kada dočekuje trećeplasirani Napoli.

POGLEDAJTE VIDEO: Ključni trenuci utakmice u kojoj su hrvatski rukometaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

Maurizio SarriLazioSerie A
Trener povremenog reprezentativca završio na operacijskom stolu