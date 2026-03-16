LJUDINO!

Domagoj Vida ponovno pokazao veliko srce: Donirao opremu koja spašava živote

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

U dresu Vatrenih ostavio je neizbrisiv trag i često bio jako važan kotačić u mnogim velikim rezultatima

16.3.2026.
17:34
Sportski.net
Domagoj Vida još je jednom pokazao toplu humanitarnu stranu i oduševio donacijom koja bi mogla spasiti živote. 

Donirao je Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donji Miholjac oko 11.000 eura za nabavu hidrauličnog alata koji je ključan za spašavanje u prometnim nesrećama. Iz DVD-a Donji Miholjac vijest su podijelili na društvenim mrežama, zahvalivši poznatom sugrađaninu na donaciji.

"Naš proslavljeni hrvatski reprezentativac i sugrađanin Domagoj Vida novčano je donirao sredstva za nabavu akumulatorskog hidrauličnog alata za tehničke intervencije – rezača (škara), razupirača i hidrauličnog cilindra, čija je vrijednost oko 11.000 €. Ovim vrijednim alatom značajno se podiže razina opremljenosti i spremnosti našeg društva za spašavanje u prometnim nesrećama i drugim zahtjevnim intervencijama. Nabavljeni alat sada je ugrađen u naše malo brzo navalno vozilo, čime je postao odmah dostupan na terenu i spreman za brzu reakciju kada je svaka sekunda važna. Ovakva podrška našem radu iznimno nam znači jer nam omogućuje da još sigurnije i učinkovitije pomažemo našim sugrađanima. Još jednom veliko hvala Domagoju na pomoći i podršci našem DVD-u!", napisali su. 

Vida će za mjesec dana napuniti 37 godina, a iako je u reprezentativnoj mirovini još uvijek igra klupski nogomet i trenutačno brani boje grčkog AEK-a. U dresu Vatrenih ostavio je neizbrisiv trag i često bio jako važan kotačić u mnogim velikim rezultatima, prvenstveno u onoj pobjedi protiv Rusije kada smo izbacili domaćine u četvrtfinalu. 

