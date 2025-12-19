Fantastični Domagoj Vida heroj AEK-a

Domagoj Vida, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, odigrao je ključnu ulogu u dramatičnom okršaju između AEK-a i rumunjske Universitatei Craiove, pomogavši AEK-u da osvoji treće mjesto u grupi nakon preokreta i pobjede 3-2. AEK je u četvrtak navečer slavio unatoč tome što su Rumunji vodili 2-0, a Vida je smanjio rezultat na 2-1 u 65. minuti. U osmoj minuti sudačke nadoknade, Dereck Kutesa je izjednačio, a Luka Jović je u 15. minuti nadoknade zabio pobjednički gol iz kaznenog udarca, čime je osigurao dramatičan preokret. Vida je odigrao cijeli susret za AEK, koji je na kraju završio kao treći u grupi.

Na vrhu je završio francuski Strasbourg, koji je osvojio prvo mjesto u Konferencijskoj ligi nakon pobjede 3-1 protiv islandskog Breidablika. Strasbourg je prikupio 16 bodova, uz pet pobjeda i remi. U posljednjem susretu, golove su postigli Sebastian Nanasi (11), Martial Godo (80) i Julion Enciso (90+4), dok je za goste zabio Hoskuldur Gunnlaugsson (37).

Poljski Rakow, u kojem igraju Marko Bulat, Fran Tudor i Zoran Arsenić, osvojio je drugo mjesto sa 14 bodova. U posljednjem kolu pobijedili su Omoniju 1-0, a jedini gol zabio je Oskar Repke (49). Tudor je igrao do sudačke nadoknade, dok su Bulat i Arsenić bili izvan terena, pri čemu je Arsenić bio ozlijeđen.

Engleski prvoligaš Crystal Palace i KuPS odigrali su 2-2, a Borna Sosa je igrao za londonski sastav do 64. minute. Lausanne je pobijedila Fiorentinu 1-0, a Karlo Letica je branio za domaćine, dok je Marin Pongračić odigrao cijeli susret za "Viole".

Dynamo Kijev pobijedio je Noah 2-0, no Ukrajinci su ispali iz natjecanja, dok Noah ide dalje. Legia je slavila protiv Lincoln Red Impsa 4-1, a Sparta Prag je pobijedila Aberdeen 3-0. Antonio Čolak je zabio za Legiju, dok je Mileta Rajović također upisao gol.

Ovi rezultati označavaju završetak grupne faze Konferencijske lige, a neki od timova, poput Strasbourga i Rakowa, nastavit će svoju borbu za europske trofeje, dok su neki, poput Dynamo Kijeva i Legije, morali reći zbogom natjecanju.

